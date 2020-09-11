你不可不知的防曬小知識　皮膚科醫師：肌膚健康的關鍵是防曬

圖、文／東森自然美提供

隨著臭氧層的破壞、穿透地球的紫外線變多、氣候變遷下豔陽高照的日子增加，加上戶外活動，例如露營、路跑、海邊活動之盛行，防曬已經成為每天必備的動作！事實上，在古埃及就有防曬的觀念了！古埃及的婦女，會將米糠萃取物、茉莉花、白羽扇豆花等混合起來，以方解石或黏土做黏合劑塗抹在皮膚上作為防曬品！

其實1800年科學家才瞭解紫外線為曬傷的原因，新光醫院醫美中心主任唐豪悅醫師說明，影響皮膚狀況的紫外線依波長可分為以下兩種：

● UVB （波長從290到 320 nm）：主要引起曬傷、發炎、色素沈澱；防曬品以SPF係數來標示其保護力。



● UVA（波長從320 到 400 nm）：主要造成老化、色素變黑，甚至為皮膚癌之危險因子；防曬品以PA係數來標示其保護力。

防曬產品依照防曬作用原理分為兩大類，第一種是化學性防曬：利用防曬劑的結構吸收陽光，把UVA及UVB轉化成無害的熱能，散發出去。常見的成分有：Cinnamates、salicylates（為對抗UVB）；Benzophenones（同時對抗UVB及UVA）等。 通常要有效阻斷UVA及UVB，會使用2種以上的化學性防曬劑。但某些化學性防曬成分會引發過敏性皮膚炎極光過敏反應，曾經對防曬產品有過敏反應者宜避免使用。

另外，喜歡潛水或浮潛的朋友也要注意，有些化學性防曬成分並非海洋友善，研究顯示某些化學性防曬會加速珊瑚白化，所以夏威夷及帛琉都已經禁止遊客攜帶含有以下十種成分的防曬入境：

• Oxybenzone (benzophenone-3)：羥苯甲酮 (二苯甲酮3)

• Ethyl paraben：對羥基苯甲酸

• Octinoxate (octyl methoxycinnamate)：甲氧基肉桂酸辛酯

• Butyl paraben：對羥基苯甲酸丁酯

• Octocrylene：氰雙苯丙烯酸辛酯

• 4-methyl-benzylidene camphor：4-甲基亞苄基樟腦

• Benzyl paraben：苯甲基苯甲酸酯

• Triclosan：二氯苯氧氯酚 (三氯沙)

• Methyl paraben：對羥基苯甲酸甲酯

• Phenoxyethanol：苯氧乙醇

再來是物理性防曬，利用折射、散射、反射太陽光（如同鏡子）的原理來防曬，常見的有：氧化鋅zinc oxide、二氧化鈦titanium dioxide。物理性防曬是目前公認為海洋友善、過敏機率較低的防曬成分，因此近年來逐漸成為防曬成分之主流，並且物理性防曬劑本身的安定性佳，不會隨時間或光照而降低效果，除此之外，除了對UVB（曬傷、曬紅）防護效果佳，對UVA（曬黑）也有優異的防護效果，不僅如此，更少了化學性防曬劑可能引起的潛藏性危險。

如同肌膚上穿了一層隱形防曬衣般安全自在，能有效地防止陽光中紫外線對皮膚老化與傷害的影響。台大醫院皮膚科替自然美物理性美白防曬乳SPF35★★★進行40位受試者之貼膚測試顯示，刺激性及過敏性測試結果皆為0%，則顯示此款產品為低敏性產品。

唐醫師提醒大家挑選防曬產品時，有一些選擇的準則，首先質地的部分可以個人喜好選擇乳液、霜類或噴霧；功能的部分，若是長時間運動或容易流汗的人，以及去海邊遊玩時都建議選擇防水型的防曬品，且要能同時阻斷UVA （PA++以上）及UVB （SPF>30）為主；最後若是敏感肌膚者或六個月大的孩童，則建議使用物理性防曬。總結來說，防曬做得好，絕對是肌膚健康的關鍵！

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