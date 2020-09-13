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LINE FRIENDS最新聯名來了！「夢幻酪梨綠」隨身包、護照套逼你包色

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▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲美國輕量配件包包品牌 LeSportsac終於聯手LINE FRIENDS搶錢啦 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

美國輕量配件包包品牌 LeSportsac每每曝光聯名對象就引發熱議，此次竟與超人氣LINE FRIENDS合作，以各式趣味印花注入經典包型，從「愛的泡泡」、「郊遊趣」等印花逼真刻畫出靈動形象，加上酪梨綠以及櫻花粉等繽紛色系，讓人一看就超療癒！

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac與LINE FRIENDS聯名系列以「同樂會」作為主題印花，斜背手提兩用包NT$3,850；護照套NT$1,950。（圖／品牌提供）

LeSportsac與LINE FRIENDS聯名系列以「同樂會」作為主題印花，在清新綠色為基底的包款上創作，提供斜背包、收納包、後背包等品項，滿足不同需求的背法；除了主題印花之外，也有多款單一印花包款，包含「愛的泡泡」、「熊大與你」、「去遠足」、「郊遊趣」等印花，像是熊大與兔兔恩愛依偎在一起，傳遞愛的泡泡氛圍，一躍而上後背包上頭。

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）▲LeSportsac 。（圖／品牌提供）

▲13吋電腦包NT$2,300 ；後背包NT$6,650；水桶包NT$3,750、吊飾NT$1,700。（圖／品牌提供）

系列包款皆以品牌耐用且輕量的尼龍材質製成，上手相當無負擔，另也有超實用的13吋電腦包，將4位主角的肖像印製在包款中央，搭配上深藍底色，無論男女皆可輕鬆駕馭。而討論度極高的熊大、兔兔托特包和水桶包，提供細長背帶設計輕鬆上肩，打開後還能看到熊大和兔兔造型吊飾跟你打招呼，也是必買品項之一。

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關鍵字：

LeSportsac, 包包, 尼龍, 夏季, 夏天, 潮流, LINE FRIENDS
fashion.net

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