2020最受歡迎的五款「短髮範本」　Jennie、徐睿知都剪無層次髮

長髮留膩想剪短髮，奉上2020年最火熱的五款短髮範本，包含超修飾臉型的韓系英氣髮、女星都在剪的無層次短髮、俏皮又有少女感的羊毛捲短髮…..想當個清爽短髮女孩，本篇必收藏。

頭髮留一陣子都會有想要剪短的衝動，VOGUE本篇就幫大家整理好2020年最火熱的五款短髮範本，包含超修飾臉型的「韓系英氣髮」、女星都在剪的「無層次髮」、俏皮又有少女感的「羊毛捲短髮」、中性風格的「燕尾外翹髮」、還有日風「鹽系短髮」…..想變身清爽的短髮女孩，本篇絕對是最完整的髮型範本寶典。

1. 韓系英氣髮



帶起韓系英氣髮的始祖算是高俊熙，如小男孩般的英氣短髮，能立即凸顯五官，讓人一見難忘，而最近韓國出現另一位英氣短髮型的範本女神Hanjji，她的英氣短髮同樣令人驚艷，使得很多女孩都拿她的照片當範本，希望能剪出一樣的髮型。站在專業角度，韓系英氣髮適合顴骨高、髮際線高、太陽穴凹陷的女孩，修飾效果一流，另外韓系英氣髮百搭各種髮色，黑髮很有氣質，焦糖棕則活潑，是款如果願意大膽嘗試，絕對不會後悔的短髮選擇。

▲韓國模特Hanjji。（圖／instagran@hanjji）

韓劇《雖然是精神病但沒關係》中的女二、小護士朴珪瑛也算是韓系英氣髮，不過她的髮長再長一些，快到鎖骨、搭配空氣瀏海，適合不敢一次剪太短的女孩。

▲朴珪瑛。（圖／instagram@lavieenbluu）

2. 少女羊毛捲短髮

羊毛捲顧名思義就像羊毛一般，可以讓髮量視覺感增加，非常適合扁塌細軟髮。燙羊毛捲，建議瀏海一起燙捲才會有一致性，想搭髮飾或帽子都非常有型。羊毛捲搭配長髮會有波希米亞的隨興，剪短一些則多了俏皮感，展現出少女特有的韻味。

▲（圖／instagram@chahong_official，下同）



3. 無層次短髮

2020年最夯的短髮絕對是無層次短髮莫屬，除了髮型師IG上都在分享這款髮型範本，人氣女星如Jennie、Lisa、楊丞琳、徐睿知都紛紛換上這樣髮尾齊長、無捲度又零層次的髮型。無層次短髮有幾個優點，首先它不易有毛躁感，非常好整理，如果是自然捲、使用離子夾也很好夾順，甚至可以學韓妞有點外翹更顯自然。第二它的彈性度高，不管是空氣瀏海、大旁分、中分都跟無層次短髮很搭。只要長度拿捏好，無層次短髮其實不挑臉型，圓臉剪還有小臉的效果。

▲（圖／instagram@mini_o24、@****woojin.d）

▲（圖／instagram@the_ketchap、@instagram@hanjji）



4. 燕尾外翹髮

帶點中性風格的燕尾外翹髮，同樣是這幾季相當火紅的短髮造型，它的亮點是在髮尾尾端加入明顯的層次，讓脖子附近的髮絲往外翹，能修飾臉型，小臉效果一流，如果是頭型偏扁的女孩，剪這款燕尾外翹髮有飽滿頭型的效果。

▲（圖／instagram@ch_seojin）

▲（圖／instagram@derang_onni、instagram@j.cob____）



5. 日風鹽系短髮

日妞和韓妞的短髮風格最大的不同點就是日系短髮多加入空氣感和線條感，而且搭配的髮色多為淺褐色調，因此清爽感大勝。只是日妞的短髮比韓系短髮難整理，而且不適合搭素顏，剪完需要用心整理，不然一下就容易沒型。

▲（圖／instagram@lala__hair）

※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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