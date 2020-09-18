10款好看又實用的氣質小方包　品牌特有LOGO是下手關鍵

Vogue為你精選出10款精品小方包，大小適合女生背出門，斜挎手提都好看；復古的小方盒造型優雅又大方，無論是正裝還是休閒裝都能搭配出自己的風格，增加穿搭精緻度。

縱觀2020各家新品發布，不難發現「方型包」再度回歸主流。方型輪廓規整，長寬高配合得當形成小方盒的空間，便於收納物品，實用大方；同時搭配品牌特有的logo和設計元素，讓各家的小方包都有自己的品牌辨識度。比如VALENTINO GARAVANI華倫天奴相機包的鑲嵌卯釘設計、GUCCI Ophidia相機包的GG logo疊加設計以及BOTTEGA VENETA的編織皮革元素，都讓這些小方包時髦又經典。

VALENTINO GARAVANI卯釘相機包，NT$33,195



Valentino Garavani VSLING迷你小方包，NT$41,802

CHLOÉ C logo 迷你皮革小方包，NT$40,288



SAINT LAURENT黑色小方包，NT$40,561

BOTTEGA VENETA白色編織小方包，NT$51,240



BURBERRY TB monogram皮革小方包，NT$64,660



FENDI Fab水晶logo小方包，NT$63,898

CHLOÉ Aby皮革小方包，NT$48,205



GUCCI Ophidia GG Supreme帆布小方包，NT$49,655



ALEXANDER MCQUEEN黑色皮革小方包，NT$40,540



※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com）

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