fb ig video ETtoday search mobile

內行人公認的愛馬仕入門款　可愛摺疊包款Opli新系列極簡現身

>

2017年趕上紐約時裝週的腳步，愛馬仕 Hermès 在紐約 Madison Avenue boutique 推出了他的全新系列包款 - Opli。

這一個系列的靈感來自1930年設計的 Porte-Monnaie 24 零錢包，外型像是在皮革的底部兩角與側邊玩起了摺紙藝術，簡單俐落又不失可愛。

同時這一系列也推出了晚宴包款與24 x 28公分的斜肩包款式，顏色上也遵循了愛馬仕 Hermès 的以往的傳統，推出了各種顏色包含亮藍、深紅以及駝色。

對於皮革有特別研究的人，這一款晚宴包有推出兩種皮革，分別是 Mysore 羊皮，以及一般人比較常選擇的 Novillo 牛皮。 雖然如果要投資的話，它比起柏金包還是差了那麼一點，但保證還是個好選擇。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

而最近官網上則是重新2015年便有的款式，有著金屬鍊帶的Opli chaine 24 bag，使用了柔軟的Novillo皮革製作。這款起源於西班牙的小牛皮，有著微小的紋理，低調黯黯內含光的質感，讓人打從內心想要立刻擁有，而且皮革會隨著時間，變得宛如緞面般柔順好感。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）



※BY TRAVIS HUNG

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

購包夢幻指標！愛馬仕hermès 八大經典包款，除了柏金和凱莉之外你必須認識的爆紅款

華麗魔女這樣穿！《雖然是精神病但沒關係》女主角徐睿知1-4集霸氣穿搭盤點

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, Opli, Hermes, 愛馬仕, 愛馬仕Hermès, 愛馬仕入門, 愛馬仕入門款, 愛馬仕Opli
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 《琉璃》褚璇璣身材太纖細！袁冰妍減肥兩秘訣大公開 奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 5部時尚電影看名牌背後的故事　香奈兒：華麗的反面不是貧窮而是庸俗 別再羨慕健談的人！「內向」是優勢　不用偽裝就能在社交脫穎而出 超過一半人都不知！運動前「5種食物」別吃，小心越動越疲累 把下酒菜塞耳朵！「落花生耳機」紋路、形狀超逼真　亂放小心被誤食

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面