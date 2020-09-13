內行人公認的愛馬仕入門款　可愛摺疊包款Opli新系列極簡現身

2017年趕上紐約時裝週的腳步，愛馬仕 Hermès 在紐約 Madison Avenue boutique 推出了他的全新系列包款 - Opli。

這一個系列的靈感來自1930年設計的 Porte-Monnaie 24 零錢包，外型像是在皮革的底部兩角與側邊玩起了摺紙藝術，簡單俐落又不失可愛。

同時這一系列也推出了晚宴包款與24 x 28公分的斜肩包款式，顏色上也遵循了愛馬仕 Hermès 的以往的傳統，推出了各種顏色包含亮藍、深紅以及駝色。

對於皮革有特別研究的人，這一款晚宴包有推出兩種皮革，分別是 Mysore 羊皮，以及一般人比較常選擇的 Novillo 牛皮。 雖然如果要投資的話，它比起柏金包還是差了那麼一點，但保證還是個好選擇。

而最近官網上則是重新2015年便有的款式，有著金屬鍊帶的Opli chaine 24 bag，使用了柔軟的Novillo皮革製作。這款起源於西班牙的小牛皮，有著微小的紋理，低調黯黯內含光的質感，讓人打從內心想要立刻擁有，而且皮革會隨著時間，變得宛如緞面般柔順好感。





※BY TRAVIS HUNG

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