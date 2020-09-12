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Nike「蝴蝶結髮飾」竟要台幣42萬？ Jisoo、歐陽娜娜都在戴

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編輯／Emily　圖／翻攝自nike.com、IG@sooyaaa__、微博@歐陽娜娜Nana、@望某岳

近期復古風回歸，大型的「蝴蝶結髮飾」受到很多女明星青睞，綁在頭上能增添甜美氣息，更能變身迪士尼公主，像女團Blackpink成員Jisoo的回歸造型、歐陽娜娜等人都有用過，最近就有一款Nike推出的蝴蝶結髮飾在微博引起熱議，銷售一空之外，竟然還炒作到10萬人民幣（約台幣42萬）？快來看看到底有多特別。

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

Nike推出的蝴蝶結髮飾其實與一般蝴蝶結差不多，但右下角加了Nike標誌性的白色勾勾Logo，小小的不同竟然就讓它瞬間爆紅，在大陸引起搶購潮。Nike中國官網販售的紫色蝴蝶結、美國官網的黑色蝴蝶結都已經完售。

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

原價169人民幣（約台幣723元）、12美金（約台幣351元）的髮飾，在網路上被瘋狂炒作到標價99,999人民幣（約台幣428,192元），最高一次的成交記錄則接近4萬人民幣（約台幣171,278元）。

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

網友們看到價格飆漲的「Nike蝴蝶結」超傻眼，紛紛感嘆「當公主的成本實在有點高」、「戴上是能飛嗎？」、「有種全世界只有自己是窮人的感覺」，甚至開始考慮找普通蝴蝶結，自己在右下方加工一個白色小勾勾。

其實不只Nike有蝴蝶結髮飾，想要購入女明星同款的話，也可以看看韓國髮飾品牌ELIZABETH MOMENTS，他們主打優雅古典風，有復古髮箍、髮夾、髮圈…等多種飾品，Blackpink全員都用過他們家商品之外，秀智、Twice成員Sana、Red Velvet的Joy都戴過一款大型蝴蝶結髮飾，搭配公主頭、馬尾氣質爆棚。

▲nike蝴蝶結。（圖／翻攝自nike.com）

▲蝴蝶結髮飾價格美金72元（約台幣2,108元）。（圖／翻攝自us.wconcept.com）

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關鍵字：

Nike, 蝴蝶結, 髮飾, 髮帶, jisoo, 歐陽娜娜
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