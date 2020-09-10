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賽琳娜性感胸衣造型「快掉出來」　未精修影片釋出更火辣

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記者王則絲／台北報導

賽琳娜戈梅茲（Selena Gomez）近日登上雜誌《allure》Best of Beauty特別刊10月份封面人物，運用個人美妝品牌「Rare Beauty」的新品化上美美的精緻妝容，並換穿多套造型拍攝畫報大片，其中不乏強調性感女人味的服裝，尤其是這套丹寧胸衣套裝，讓她的豐滿上圍呼之欲出，尚未精修的動態影片釋出，更是呈現「快掉出來」的狀態，火辣指數破表。

自從10歲開始演戲之後，賽琳娜戈梅茲人氣直直攀升，後來成為了IG女王，在承受情傷與身體微恙的情況下曾經沉寂了一段時日，重新復出後不只發行新專輯《Rare》，還創立了個人美妝品牌「Rare Beauty」，近期更與全球超人氣韓女團BLACKPINK合作歌曲《IceCream》，再創巔峰。

雖然一直都不是以纖細體態為特色的女明星，也曾經發福到被網友說「肥」的程度，但是賽琳娜戈梅茲現在的體態非常勻稱，是粉絲們所樂見最健康的美麗狀態。

這次為雜誌拍攝封面畫報，非常大方的展現曲線，其中賽琳娜戈梅茲身上這件深藍色丹寧風胸衣搭配浮誇公主袖，豐滿上圍成為目光焦點，尤其是在動態影片中，隨著動作幾乎快要曝光，遊走在危險邊緣，存心讓人噴鼻血，粉絲們瘋狂洗讚：「So hot！」、「最自然、最Rare的漂亮女人。」、「已經被Rare Beauty打造的妝容燒到。」還有粉絲激動留言：「比Ariana還美。」瞬間在留言串引戰。

▲賽琳娜雜誌畫報（圖／翻攝自ig）

▲賽琳娜雜誌畫報（圖／翻攝自ig）

▲賽琳娜戈梅茲推出個人美妝品牌「Rare Beauty」。（圖／翻攝自IG@selenagomez）

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關鍵字：

賽琳娜戈梅茲, 賽琳娜, 席琳娜, Selena Gomez, Rare, 雜誌, 性感
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