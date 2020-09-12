網狂讚回購率100%！品木宣言「靈芝精華」4170元→2850元　大容量最划算

記者李薇／台北報導

提到品木宣言（ORIGINS），很多人都會聯想到「靈芝水」，但除了這罐好用之外，同系列的「靈芝精華」Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液，也是很多人大推必囤的，用起來清爽又有保濕度，讓肌膚變得穩定、不會亂長東西，所以默默地賣翻天，回購率100%，與靈芝水合稱「靈芝雙星」，購物網站「Her和她」推出靈芝精華100ml，原價4170元、特價2850元，現在買非常划算。

▲「靈芝精華」品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液，100ml，原價NT$4,170；特價NT$2,850。點我購買。



「平時我會直接取代掉乳液用，保濕度很夠，臉摸起來也會很潤很有光澤」、「靈芝水、精華和面膜真的退紅超有感，一個晚上救回過敏肌」，翻開網路上的評價，光是PTT就有大票網友狂推，都覺得對於敏感肌膚鎮定很有感，一用就會感受到肌膚的澎潤飽滿，相當厲害。

品木宣言的「靈芝精華」Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液之所以受到歡迎，因為成分都是來自天然珍稀的中藥萃取，包括靈芝、白樺茸發酵精萃、冬蟲夏草、雞腿菇、沙棘子、乳酸菌及亞麻芥油等成分，可以讓肌膚感到彈潤，舒緩肌膚不適。

▲保養很重要，選對保養品更重要。（圖／pakutaso）



不只是成分天然溫和，連香味也是經過特殊調配，有機的天竺葵、香橙、橘子、廣藿香及薰衣草精油，在使用的時候可以幫助身心靈都放鬆，天然雅緻的香氣，也是很多資深粉絲特別喜愛的部分。

購物網站「Her和她」推出青春無敵健康光潤精華液優惠下殺，100ml，原價4170元、特價2950元，等於是用小瓶價買到大罐裝，很值得入手，加入會員還可以享有免運以及購物金折抵優惠，更加划算了。

▲「靈芝精華」品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤精華液，100ml，原價NT$4,170；特價NT$2,850。點我購買。

▲品木宣言 Dr. WEIL青春無敵健康光潤機能水，200ml，原價NT$1,450，特價NT$849。點我購買。