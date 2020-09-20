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追劇也可以做！懶人必學「趴姿抬腿」　每天3分鐘翹臀、瘦腰超有效

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這項訓練很適合一邊練習一邊做其他事情，例如趴在草地上、房間地板上，邊練習邊看雜誌、追劇。每次都盡可能多多練習，練習的密集度是最終成效的決勝關鍵！

目 的：鍛鍊臀大肌和豎脊肌，塑造美臀纖腰
練習次數：左右腿各做2～3組，每組20～30下

【趴姿抬腿】步驟教學：

1. 俯臥， 前臂撐地， 掌心朝下，肩膀垂直於肘部，下背稍微內凹，一腿稍微抬高離地，腳尖繃直。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

2. 呼氣時， 盡量將一腿抬高（勿靠背部施力），吸氣時，腿放低但不可觸地，直到重覆練習20∼30下才可將腳放回地面。

Tips：腹部稍微緊縮，下背輕微內凹，輕微即可，切勿用力過度，肩膀垂直於肘部，不可聳肩，拉伸脊柱。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

3. 換邊練習。

【趴姿抬腿】動作重點提示

• 呼吸：呼氣時抬高，吸氣時放低。

• 姿勢：抬腿同側的腳尖繃直時，針對臀大肌鍛鍊；腳尖回勾時，則促使股四頭肌運動。重複抬起放低之間腿部不靠地，直到練習結束腳才重新回到地面。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

【趴姿抬腿】變化動作

為加強練習，將腿抬至最高點時，保持姿勢停頓約2∼3秒，同時延長呼氣，然後才將腿放低。另外，也可使用腳踝綁帶或彈力帶鍛鍊。最後，可彎曲膝蓋以增加膕繩肌（大腿後側肌群）運動量。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

來源：采實文化《緊實曲線訓練圖解》 作者/尚皮耶．克萊蒙梭、弗雷德里克．德拉维耶
※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

瘦側腰、消除下腹部贅肉！每天必練４組運動，在家躺著就能做

好市多costco必買減脂食材！跟著營養師列採買清單。

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

VogueTaiwan, 懶人運動, 懶人, 運動, 翹臀, 瘦腰, 減肥, 塑形, 趴姿抬腿
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