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最狂亮白組激殺4.8折！神級安瓶＋爆紅乳霜999元　一鍵美肌大逆齡

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記者李薇／綜合報導

隨著時序進入秋季，肌膚曬也曬夠了，該是回到修護美白的時刻。美白商品百百種，怎麼挑選很重要，安瓶是近來很熱門的商品，由於是高濃度精華，即便忙碌、沒時間好好保養，也能一鍵讓肌膚重啟白皙透亮，如果再搭配適合的乳霜封存，效果更加乘。

▲自然美,美白,安瓶,Her和她。（圖／pexels、Her）

▲秋季到來也要密集美白。（圖／pexels）

購物網站「Her和她」推出的「極致亮白組」，包含了自然美「肌因極光白高純度酯C安瓶7ml」及「肌因極光白綻顏霜14g」，原價2045元，特價999元，對忙碌的小資族來說，絕對划算又實用，先以高純度酯C安瓶滲透肌膚，再使用綻顏霜，封存亮白能量，加上抗氧化的神奇效果，逆齡成少女。

▲Her自然美酯C安瓶、綻顏霜。（圖／Her）

▲自然美肌因極光白高純度酯C安瓶7ml＋肌因極光白綻顏霜14g，原價2,045元，特價999元。點我購買。

肌因極光白高純度酯C安瓶，添加了α熊果素、雙重維他命C，使用的時才按壓將維生素C粉末注入保濕修護精華，確保是最新鮮的狀態，塗抹在肌膚也能發揮最大效用。

▲東森自然美,自然美,肌因極光白高純度酯C安瓶,安瓶,保養。（圖／公關照）

▲自然美肌因極光白高純度酯C安瓶，瓶子上方藏著C粉，開封使用時才壓下。

肌因極光白綻顏霜則是日常的晚霜，同時也主打美白效果，添加α熊果素、當歸、防風、甘草，可以幫助肌膚由內而外調理出健康完美的膚況，同時舒緩曬後傷害、提升環境保護力，更能達到抗氧化以及驅黑煥白的效果。

▲自然美,肌因極光白綻顏霜,美白,乳霜,Her和她。（圖／IG、HER）

▲自然美肌因極光白綻顏霜，在每天夜晚睡前使用。

購物平台「Her和她」推出「肌因極光白高純度酯C安瓶7ml＋肌因極光白綻顏霜14g」組合，一次幫妳保養到位，原價2045元、特價999元，等於只要這兩瓶就可以完成日常臉部保養，超級方便又划算。

▲Her自然美酯C安瓶、綻顏霜。（圖／Her）

▲自然美肌因極光白高純度酯C安瓶7ml＋肌因極光白綻顏霜14g，原價2,045元，特價999元。點我購買。

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