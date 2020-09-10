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楊祐寧15萬結婚對戒曝光　新娘戴小鑽粉紅繩手環洩甜蜜

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▲▼楊祐寧結婚 。（圖／翻攝楊祐寧臉書）

▲楊祐寧與老婆Melinda一系列風格清新自然的合影幸福洋溢。（圖／翻攝楊祐寧臉書，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

楊祐寧昨發布與老婆Melinda一系列風格清新又自然的合影，宣布結婚，今日婚戒也跟著曝光，小倆口選擇法國珠寶品牌Chaumet的Torsade系列玫瑰金戒指作為愛的信物，對戒總值約15萬元；新娘手上還有一條點綴小鑽的粉紅絲繩手環，出自法國輕珠寶RedLine的設計，粉嫩色調洩露了甜蜜心情。

▲▼楊祐寧結婚 。（圖／翻攝楊祐寧臉書）

▲楊祐寧與Melinda選購Chaumet Torsade系列玫瑰金戒指作為婚戒，新娘腕上戴著粉紅絲繩搭單鑽的RedLine手環。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲楊祐寧的Torsade de Chaumet玫瑰金戒指（左）約70,000元，Melinda的鑲鑽款約80,000元。

從楊祐寧與Melinda的婚戒，透露兩人的不凡品味，不追求大眾熟知的熱門款，而自掏腰包選中Chaumet原本只有男戒的Torsade系列，戒環扭結纏繞的線條，靈感源自巴黎凡登廣場上拿破崙1806年在奧地利打勝仗的Vendome Column紀念柱，有如常春藤般環繞著樹，代表相愛侶的依戀與忠誠，玫瑰金男戒約7萬元，鑲鑽女戒約8萬元。

▲▼ Ella 。（圖／華研提供）

▲Ella（右）2012年與賴斯翔結婚，婚戒也選擇Chaumet。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）
▲Ella的Liens Évidence 鉑金鑲鑽婚戒（左）約80,000元，Liens Évidence 鉑金婚戒約70,000元。

Chaumet除了吸引楊祐寧，一票明星結婚也都選擇其婚戒，2012年結婚的Ella與老公賴斯翔同戴最經典的Liens Évidence 鉑金婚戒，連接兩端的設計好似牽起情人，美好連結寓意深受喜愛；而趙又廷與高圓圓、坤達與柯佳嬿兩對明星夫婦，則偏愛極簡設計，不約而同都選素面的Les Éternelles Rubans 婚戒，戒圈內竟鑲有單顆小鑽，是只有夫妻彼此才懂的亮點。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲趙又廷夫婦與坤達夫婦都選Chaumet戒指內圈鑲有一顆鑽石的Les Éternelles Rubans 婚戒，約40,000元。

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關鍵字：

楊祐寧, 婚戒, Chaumet, Ella, 高圓圓, 趙又廷, 柯佳嬿
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