顏色實用又美炸！去年搶翻天，今年不能再錯過的「NARS眼影盤」

記者李薇／台北報導、攝影 圖／公關提供

這次不能再搶不到了！NARS每次推出的12色眼影盤，總是吸引很多彩妝控搶購，一下子就銷售一空，最近再度推出黑潮狂熱12色眼彩盤，想必將會再次掀起搶購熱潮，而且整盤顏色都超級實用，不入手簡直對不起自己。

黑潮狂熱12色眼彩盤之所以必收，除了顏色超美之外，更是非常實用，像是有大地色調的磚紅棕、珊瑚粉、薰衣草紫、夕陽紅等色調，不管是單擦還是混搭都可以打造出完美的眼妝效果，完全美到不行，上班、約會都可以用，簡直實用到炸！

NARS這次推出的眼影盤不只是顏色厲害，質地更是有霧面、金屬質感，塗抹起來非常細緻、濕潤，可以服貼在眼睛上面，打造出細緻完美的眼妝效果，不用擔心飛粉或是不夠服貼的問題，絕對是今年秋天必買的眼盤。

除了NARS這次必搶之外，向來以簡約優雅的妝感受到貴婦喜愛的香緹卡，也推出與愛象隨三色眼彩盤，以大象為靈感所設計的獨家三色眼彩，每色眼影更刻有大象圖案，色調象徵非洲黃昏時分的景色，及象皮柔和的灰褐色，粉體呈現麂皮質地，中性大地色澤能與各種膚色相襯，低調光澤高度持妝，能使雙眼自然立體、綻放神采。

預算沒有這麼高的女孩，可以考慮Rimmel的眼影修容盤，出色的粉末質地細緻服貼，高度附著不飛粉，隨時都像剛完妝，一抹即上色，多功能隨身彩妝盤，超方便攜帶，一盤打天下，想要泰奶色還是裸粉色都可以按照自己的喜好挑選。