上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收

編輯／Emily 圖／Pinkoi提供、翻攝自kokuyo.co.jp

九月是開學的季節，學生們都要備齊文具用品迎接新學期，上班族們也能趁這時期把辦工用品換新，用新氣象面對工作。使用兼具設計感與實用性的文具，不僅能增添生活品味，也能讓忙碌工作的你看了心情變好，快來看看有哪些高質感的必備文具吧！

1. Rekonect無限筆記本

筆記本是每天都會用到的文具，記錄了所有重要事項，但有時會不小心把撕下來的內頁搞丟，撕破的痕跡也不美觀。Rekonect無限筆記本為了解決這問題，使用磁鐵打造的書脊，可以自行增減內頁，不僅找筆記更快速，內頁也能輕鬆的撕下來、接回去。

▲Rekonect無限筆記本，NT$ 1,080。

2. Bravestorming MoverPad 便利貼磁石磚整理器

MoverPad是皮革外層、具磁性的整理板，上面吸附了繽紛的便利貼磁石磚，能在上面寫代辦事項，並自由排列組合，把要做的事情視覺化，工作時不再忘東忘西，整理板本身可以直立在桌面上，也能吸附在電腦螢幕旁、白板…等地方。

▲便利貼磁石磚整理器，NT$ 749。

3. 100percent六角黃銅可擦筆

比起普通原子筆，可擦拭的筆更好用，不用怕寫錯字用太多立可帶。這一款可擦筆做成黃銅六角形狀，筆尖宛如削過的鉛筆，微微露出筆芯，筆桿使用光澤質感處理與噴砂加工，造型懷舊復古，有黑、白、金三色。

▲六角黃銅可擦筆，NT$ 1,920。

4. Litem& Sysmax 二段多功能抽屜式組合書架

辦公桌東西堆積如山，最需要一個能好好收納的盒子了，這款二段多功能抽屜式組合書架，同時結合書架和抽屜，能將文件、書本擺放整齊，另一邊附的三層抽屜，能把雜物全部收納進去，上方還加了筆筒設計，整體方便又美觀，白色簡約外型超有質感。

▲二段多功能抽屜式組合書架，NT$ 764。

5. KOKUYO無針訂書機

每次都被翹起來的訂書針搞到很火大嗎？這款無針訂書機只要輕輕一壓，就能快速裝訂，比普通訂書機方便很多，不用怕訂書機卡針或被針勾到手。

▲無針訂書機，NT$ 490。

6. Gorilla不沾膠文具剪刀

好的剪刀才能讓工作效率大增，這一款不沾膠文具剪刀，使用日本進口鋼材結合台灣生產技術，讓你的剪刀不再沾滿殘膠，剪起來非常俐落，不會鈍鈍、卡卡的，外觀的黑、白設計也很有型，拿起來超輕巧。

▲不沾膠文具剪刀，NT$ 419。

7.收納袋筆筒

日本KOKUYO推出的「收納袋筆筒」超方便，平常是一個看似普通的筆袋，但打開翻出來，就能立成一個筆筒，還有不同的隔層，能將筆、橡皮擦、便利貼等不同文具分類收納，看起來井井有條，找文具超快速，也不需要額外買筆筒，外出時再收起來，拉上拉鍊又變回筆袋。

▲收納袋筆筒，售價1,500日圓（約台幣414元）。

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