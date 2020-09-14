fb ig video ETtoday search mobile

上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收

>

編輯／Emily　圖／Pinkoi提供、翻攝自kokuyo.co.jp

九月是開學的季節，學生們都要備齊文具用品迎接新學期，上班族們也能趁這時期把辦工用品換新，用新氣象面對工作。使用兼具設計感與實用性的文具，不僅能增添生活品味，也能讓忙碌工作的你看了心情變好，快來看看有哪些高質感的必備文具吧！

1. Rekonect無限筆記本

筆記本是每天都會用到的文具，記錄了所有重要事項，但有時會不小心把撕下來的內頁搞丟，撕破的痕跡也不美觀。Rekonect無限筆記本為了解決這問題，使用磁鐵打造的書脊，可以自行增減內頁，不僅找筆記更快速，內頁也能輕鬆的撕下來、接回去。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲Rekonect無限筆記本，NT$ 1,080。

2. Bravestorming MoverPad 便利貼磁石磚整理器

MoverPad是皮革外層、具磁性的整理板，上面吸附了繽紛的便利貼磁石磚，能在上面寫代辦事項，並自由排列組合，把要做的事情視覺化，工作時不再忘東忘西，整理板本身可以直立在桌面上，也能吸附在電腦螢幕旁、白板…等地方。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲便利貼磁石磚整理器，NT$ 749。

3. 100percent六角黃銅可擦筆

比起普通原子筆，可擦拭的筆更好用，不用怕寫錯字用太多立可帶。這一款可擦筆做成黃銅六角形狀，筆尖宛如削過的鉛筆，微微露出筆芯，筆桿使用光澤質感處理與噴砂加工，造型懷舊復古，有黑、白、金三色。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲六角黃銅可擦筆，NT$ 1,920。

4. Litem& Sysmax 二段多功能抽屜式組合書架

辦公桌東西堆積如山，最需要一個能好好收納的盒子了，這款二段多功能抽屜式組合書架，同時結合書架和抽屜，能將文件、書本擺放整齊，另一邊附的三層抽屜，能把雜物全部收納進去，上方還加了筆筒設計，整體方便又美觀，白色簡約外型超有質感。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲二段多功能抽屜式組合書架，NT$ 764。

5. KOKUYO無針訂書機

每次都被翹起來的訂書針搞到很火大嗎？這款無針訂書機只要輕輕一壓，就能快速裝訂，比普通訂書機方便很多，不用怕訂書機卡針或被針勾到手。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲無針訂書機，NT$ 490。

6. Gorilla不沾膠文具剪刀

好的剪刀才能讓工作效率大增，這一款不沾膠文具剪刀，使用日本進口鋼材結合台灣生產技術，讓你的剪刀不再沾滿殘膠，剪起來非常俐落，不會鈍鈍、卡卡的，外觀的黑、白設計也很有型，拿起來超輕巧。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲不沾膠文具剪刀，NT$ 419。

7.收納袋筆筒

日本KOKUYO推出的「收納袋筆筒」超方便，平常是一個看似普通的筆袋，但打開翻出來，就能立成一個筆筒，還有不同的隔層，能將筆、橡皮擦、便利貼等不同文具分類收納，看起來井井有條，找文具超快速，也不需要額外買筆筒，外出時再收起來，拉上拉鍊又變回筆袋。

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲辦公必備文具。（圖／pinkoi提供）

▲收納袋筆筒，售價1,500日圓（約台幣414元）。

►「貓咪舉物扭蛋」第二彈！集結更多隻排隊形　亮黃、灰藍新花色萌翻

►誠品「書寫超試」自組LAMY鋼筆、填裝墨水超好玩　簡直文具控天堂！

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

pinkoi, 辦公, 文具, 開學, 筆記本, 便利貼, , 書架, 剪刀
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

懶人必學「HIIT運動」　狂操5分鐘就能燃燒脂肪

懶人必學「HIIT運動」　狂操5分鐘就能燃燒脂肪

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

上班族快趁開學季把辦公文具換新！無限筆記本、多功能收納架7款必收 麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」 奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕 日本男生最討厭在這3個地方約會　女孩們最愛去的場所全中 畫對立刻瘦小臉！5種臉型適合的眉毛搭配　眉峰角度是關鍵 動物紋回歸！別只會穿豹紋　看大勢女星們將斑馬、乳牛融入日常 更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面