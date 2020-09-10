林柏宏穿LANVIN「亮片裝」耍怪　自曝為航海迷：夢想買一艘船

▲林柏宏一身亮片裝出席LANVIN快閃店開幕活動，自曝是個會送花給女生的浪漫派男生。（影／記者王則絲攝）



記者王則絲／台北報導

近期忙於拍攝的男星林柏宏，今（10日）百忙中抽空出席LANVIN（浪凡）台北信義新天地A9快閃店開幕活動，自曝喜歡穿怪怪的衣服，像今天穿著一身搶眼「亮片裝」現身，整個人閃爆現場，訪問中林柏宏提到：「我是一個航海迷。」夢想買一艘船，「如果人生能擁有一艘船，真的是一件很棒的事。」所以對於LANVIN本季的航海元素特別有共鳴。

▲林柏宏今日穿著LANVIN秋冬男裝亮片針織毛衣出席信義A9快閃店開幕活動。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



因主演電影《怪胎》於新加坡、馬來西亞上映，林柏宏近期同時拍攝新作品與勤跑宣傳非常忙碌，提及自己比較「怪胎」的地方，林柏宏説：「我喜歡穿怪怪的衣服，尤其是在宣傳《怪胎》的時候特別想挑戰一些沒有嘗試過的衣服。」像是今天出席LANVIN快閃店活動，身上的「亮片裝」就很特別，乍看之下為一板一眼的條紋針織衫，但是上面其實佈滿了透明的亮片，不斷反射光線讓林柏宏閃爆現場，他也很開心自己和造型師挑選的這套：「特別喜歡這種正常，有點『怪胎』的設計小巧思，拍照的時候好像整個人在發光。」

▲林柏宏透露自己是一個航海迷。（圖／記者王則絲攝）



LANVIN現任創意總監Bruno Sialelli年僅32歲，所打造2020秋冬系列也以十分年輕、新潮的風格呈現，同時不忘銜接品牌創始人Jeanne Lanvin女士的展望。今日林柏宏亮片裝內搭配的塗鴉襯衫，上頭能看到許多風帆、羅盤、地球儀等「航海風」元素，剛好契合林柏宏的喜好：「我是一個航海迷。」他分享過去曾在鹿特丹住過船上的Airbnb，本身也非常喜歡欣賞漂亮的船隻，一臉渴望的說道：「如果人生能擁有一艘船，真的是一件很棒的事。」

逛完一圈LANVIN快閃店，林柏宏相中了今天腳上所穿的「Bumper」運動鞋，對於很喜歡走路的他來說是一個時髦又能兼具功能性的好選擇，「真的很想買一雙。」本次快閃店的獨家商品Bumper運動鞋其靈感源自於70年代的跑鞋，中性風格的設計以尼龍、緞面、麂皮等不同材質拼接而成，搭配三層加厚鞋底增強避震效果與穿著舒適度，並經過特殊的做舊處理營造出能隨時輕鬆駕馭的休閒感。

▲Bumper運動鞋，NT＄21,300。（圖／品牌提供）



日前七夕情人節時正在拍新影集《媽，別鬧了！》，林柏宏送給柯佳嬿、賈靜雯與比莉姐一人一束玫瑰花，逗得大家樂轟轟，被問及私下是否也是會送女生花的浪漫派男生，林柏宏害羞笑說：「我覺得會欸，但就是要出其不意！」他也推薦LANVIN本季的女生包款「紅唇包」，很適合送禮。另外LANVIN本季另一焦點包款「鉛筆盒包」值得細細欣賞，這是以創辦人Jeanne Lanvin女士使用的文具袋演變而來，上頭精緻的貓咪金屬提把，則是取材自Lanvin女士家中壁爐上的造型，在本季眾多單品中都能發現致敬經典的小細節。

▲Lanvin PENCIL BAGUETTE 鉛筆盒包，NT＄129,600。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲Lanvin 紅唇包BENTO MINAUDIERE，NT＄56,000。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）



▲LANVIN於台北信義新天地A9開設快閃店，2020年9月10日～2021年2月28日期間限定。（圖／品牌提供）



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