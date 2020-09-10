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保養一瓶乳霜搞定！「美容教父」牛爾親授6招擊退暗沉

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▲▼牛爾示範乳霜護膚。（圖／品牌提供）

▲撇開保養瓶瓶罐罐，牛爾老師教你用一瓶乳霜來拯救膚況。（圖／品牌提供）

記者曾怡嘉 / 台北報導

現代人生活忙碌，想要保養有效率，許多人總希望能更一瓶搞定。「美容教父」牛爾老師，日前出席京城之霜記者會，傳授大家用一瓶乳液解救肌膚狀況，熬夜、追劇的暗沉蠟黃，通通有解。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲久未現身的牛爾老師，本人膚況好到發亮。（圖／翻攝自牛爾FB）

牛爾老師提到，許多人都會問保養是瓶瓶罐罐好，還是一瓶搞定？以他來說，其實答案沒有一定。對許多女生來說，保養不只是保養，更是一種身心靈儀式，護膚同時也是心靈療癒，但說穿了但保養的程序多寡，不見得和效率成正比。也有部分的人，追求效率，希望一瓶就能搞定，其實只要挑對產品，成分對、容量夠，也能擁有一樣的效能。

針對現代人生活作息不正常，總是追劇、熬夜，導致的疲憊蠟黃問題，其實靠著手邊的乳液就能輕鬆解救，以下牛爾老師示範6招按摩手法，下次保養前不妨這樣跟著做。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step1：全能乳取比平時使用多４至５倍的量，當作為按摩霜，厚塗全臉。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step2：無名指與中指併攏，於全臉以畫小圓方式，從鼻翼兩側由內往外，由下往上按摩。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step3：按摩時，可帶至容易乾燥的眼周肌膚，並加強於穴位處如：太陽穴、睛明穴等。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step4：順著淋巴位置，從髮際線，帶至耳後，再帶至鎖骨內側，輕壓消水腫。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step5：若希望加強效果，可使用陶瓷刮痧板從鼻翼兩側由內往外，由下往上輕推。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供、翻攝自牛爾FB）

▲Step6：最後溫熱毛巾輕輕按壓，加強血液循環，讓肌膚重拾彈嫩活力。

▲▼牛爾老師教你一瓶乳霜擊退暗沉 。（圖／品牌提供）

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京城之霜60植萃十全頂級全能乳，為慶祝全能乳邁向5周年，品牌特別攜手台灣花磚博物館跨界推出「台灣花磚版」限量包裝，選用蘊含美好涵義的康乃馨、月見草、金盞花與波斯婆婆納圖樣，而金盞花與波斯婆婆納更是全能乳成分之一，別具意涵。

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▲▼ 乳霜盤點。（圖／品牌提供）

▲東森自然美 生化舒敏精華霜，30g，2,640元。

含豐富植物精華與生化成分，如小麥胚芽油、蛇麻草萃取液與生川蓮萃取精華，可舒緩肌膚；添加智慧光感應囊球及醣醛酸，深度滋養肌膚，使肌膚水潤健康。

▲▼乳霜護膚。（圖／品牌提供）

▲Kiehl's 超進化全能修護超級乳霜，50ml，2,800元。

質地滋潤柔滑，肌膚能夠快速吸收，藉由三大成份相互作用，能針對鬆垮肌精準提升修護速率，打造保濕、透亮、抗皺、緊緻、澎彈、柔嫩、細緻等 7 大年輕肌象。

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關鍵字：

牛爾, 乳霜, 京城之霜, 按摩
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