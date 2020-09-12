就是要讓你的錢包不能呼吸！《鬼滅之刃》罐裝咖啡　28款圖案快來蒐集

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日本超人氣動漫《鬼滅之刃》火紅程度持續延燒，隨著動畫熱播完畢一段時間，接著預計10月底將上映劇場版《鬼滅之刃：無限列車篇》，聯名商品不斷一波一波推出，燒光粉絲的錢包。這次日本飲料品牌Dydo也聯名《鬼滅之刃》推出罐裝咖啡，包裝搖身變成炭治郎、禰豆子與鬼殺隊及反派，有三種高人氣口味可選擇，全系列共計28款，等你來收集。

＃Dydo Blend Coffee Original 經典口味

有「世界冠軍咖啡」之稱的Dydo，是日本當地自動販賣機的熱銷商品，而其中經典口味更是大家讚不絕口的選擇，此口味在1975年推出就大受好評，今年也將邁向第45年，瓶身包裝有許多劇中角色可以選擇，包括主角炭治郎、我妻善逸與善逸的傳訊麻雀「啾太郎」、反派鬼舞辻無慘...等。

▲經典原味共有16款包裝。（圖／翻攝自ダイドードリンコ株式会社，下同）

＃Dydo Blend Exquisite Fine Sugar 絕品微糖

微糖的部分包含少量的糖以及牛奶，簡而言之就是拿鐵，採用數種高級咖啡豆混合而成，且不添加香料，依然是人氣熱賣款之一，金色罐裝加上主角經典的動畫場景，喝完的咖啡罐直接變收藏品。

▲絕品微糖共有8款包裝，定價為115日圓／罐（約NT$33）。



＃Dydo Blend Exquisite Café Au Lait 絕品昂列

▲絕品昂列共有8款包裝，定價為115日圓／罐（約NT$33）。



Dydo聯名《鬼滅之刃》罐裝咖啡將於10月5日於日本當地開始販售，定價為115日圓／罐（約NT$33），台灣目前尚未有販售消息，但隨著劇場版電影即將上映，周邊商品會接著推出，粉絲可以先存錢，等待上市再一次全部收集起來。

另外，熱愛《鬼滅之刃》的粉絲們同樣不能錯過，台灣知名手搖「一芳水果茶」也宣布自9月起購買新品「桃桃水果茶」即贈限量「禰豆子咬咬竹筒吸管套」，外觀非常逼真且精緻，許多網友紛紛在IG上展開了打卡拍照熱潮，喝飲飲也能跟禰豆子一樣萌。

在 Instagram 查看這則貼文 YC Channel（@yc.channel）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 4 日 上午 2:51 張貼

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