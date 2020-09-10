一秒到巴黎！瑪黑家居「夢幻新店」質感小物、120元冰淇淋可頌必吃

▲MARAIS瑪黑家居敦南新店搶先逛，超濃法國風晉升網美打卡點 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安 ／台北報導

在MARAIS瑪黑家居選物邁向6週年之際，品牌將濃厚的「巴黎風」帶進全新的敦南門市，以居家傢俱商品，結合美味市集和生活選品為主要特色，80坪空間內囊括了獨家代理的丹麥Bloomingville集團傢俱家飾，和mini兒童系列的展示區等，將於9月11日開幕，別忘了120元的美味可頌冰淇淋必吃！

▲瑪黑家居敦南店以簡約低調的黑色外觀搭配對稱拱型窗框線條帶來異國風 。（圖／品牌提供）



瑪黑家居敦南店以簡約低調的黑色外觀搭配對稱拱型窗框線條，帶來濃厚的異國風情，且比起台北中山等店大幅度提升傢俱家飾商品佔比，包含獨家代理丹麥家居品牌Bloomingville，和合作夥伴荷蘭Zuiver集團，以易於入手的價格更好買好逛。

▲（依序）南韓 Memory Lane 暖燭燈特價NT＄3,480起；英國 Plum＆Ashby 香氛系列特價NT＄560起；澳洲專業烤爐everdure NT$9,900 。（圖／品牌提供）

像是門市中心位置成列的丹麥居家品牌Bloomingville，包含mini兒童系列和設計支線Creative Collection ，免出國就能入手；「美型智能家電」也是店內一大亮點，瑞典衣物保養品牌Steamery、英國米其林三星名廚赫斯頓布魯門索（Heston Blumenthal）開發的澳洲專業烤爐everdure ，增加生活選品的豐富性。

▲結合Ｐ＆Ｔ柏林選茶x分子藥局聯名推出的茶香冰淇淋與可頌 ，120元。（圖／品牌提供）

為了搶下開幕商機，瑪黑家居把最有巴黎感的《 MyCroissant 吉可頌丹麥專賣店 ⟫搬進店內，結合Ｐ＆Ｔ柏林選茶x分子藥局聯名推出的茶香冰淇淋，甜而不膩相當順口，另也提供開幕優惠包括精選商品7折起、首三日全店結帳再享9折。

▲瑪黑餐酒由主廚葉鎮宇（Eden） 在法式料理基礎上加入本地元素，伊比利豬880元。（圖／品牌提供）

相隔不到5分鐘步行距離，瑪黑餐酒於今（10日）正式開幕，同樣的神秘黑色系呼應家居店，延續瑪黑家居的風格，從餐點、傢俱、燈具、杯盤，都是家居視角的美感延伸，主廚葉鎮宇（Eden） 在法式料理基礎上加入本地元素，像是以蔥油餅餅皮為靈感製作成的鬼頭刀塔可、最適合搭配啤酒的炭烤小卷、或佐以山當歸醬汁的伊比利豬，搭配10餘款酒感飽滿均衡且清爽的茶調酒，讓東區巷弄多了新的打卡去處。

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