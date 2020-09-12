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別再羨慕健談的人！「內向」是優勢　不用偽裝就能在社交脫穎而出

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編輯／Emily　圖／商周提供、翻攝自unsplash

個性是天生的，許多內向的人往往在社交面臨困境，這時候就會很羨慕天生健談、外向的人。凱倫•維克爾身為內向者，卻能在google、twitter這種高度互動性產業身居高位，他要告訴大家，其實內向的人有獨特優點，不需要太刻意偽裝自己或過度吹噓，也能打造良好人際關係，在社交上脫穎而出。

▲越內向越成功。（圖／商周提供）

釋放內向者不為人知的潛力

內向者通常是個優秀的傾聽者，因為不喜歡開口，反而能專心聆聽他人所說的內容，這會讓人感到貼心並卸下心房，達到建立關係的第一步。內向者同時也具備了敏銳的觀察力和強大好奇心，能透過觀察調整與人的互動，並抱持開放的態度，在與人互動上更能交心，建立深層關係。

▲越內向越成功。（圖／商周提供）

為何經營人脈很重要

在四處搬遷、轉換工作的時候，會發現人脈非常重要，因此與曾經的職場同事、過去的老闆、專業上的熟人保持聯繫變得很重要，你所打造的人脈可以有很多用途，可以檢查你正醞釀構思的想法實不實際、打開你可能從未想過的新機會大門或新的消息來源。

▲越內向越成功。（圖／商周提供）

試著建立有意義的連結關係

要與眾多聯絡人維繫關係，透過短暫、目的性的交談會讓人覺得很假，這時應該掌握三大重點來維持聯繫的習慣，一、「快速找到共同點」，二、「分享故事」：透露自身的經歷，有助於雙方關係的增長，三、「發現未來的待辦清單」：找到兩人能一起進行的活動，更有助於延續這段關係。

▲越內向越成功。（圖／商周提供）

真正有用的人脈其實需要用心經營，所以無需追求醒目，也能鏗鏘有力，內向者的人格特質反而能成為最大優勢，打造具深度的人際關係。

▲越內向越成功。（圖／商周提供）

★書名：越內向，越成功
★作者：凱倫•維克爾
★出版社：商周出版
★出版日期：2020/09/05
★建議售價：新台幣380元

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

內向, 個性, 勵志, 人生, 人脈, 職場, 書摘
fashion.net

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