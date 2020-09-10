fb ig video ETtoday search mobile

2020最新「遮瑕神器」都超萬用！Celvoke三效合一、RMK還能打亮

>

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲好的遮瑕產品能修飾瑕疵又不顯厚重。(圖／翻攝IG@hongsuzu、@meung.e)

記者張毓容／綜合報導　圖／記者張毓容攝、品牌提供

想打造自然清透但又無瑕疵的底妝，手邊一定要備好一款好用的遮瑕產品，除了遮瑕力要夠，還要夠服貼、不拔乾、不卡粉顯紋路。而今年新出的遮瑕產品，不僅遮瑕功用好，各個都還有「十八般武藝」，像是Celvoke的三種功能霜，RMK可當作Highlight或眼妝打底用的遮瑕筆，都是超萬用的「遮瑕神器」。

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

RMK 透光遮瑕筆，1.7g，全5色，NT$1,250。

以透明感輕盈底妝聞名的RMK，今年9月推出了一款極致薄透又水感的全新遮瑕品「透光遮瑕筆」，水潤好延展的薄膜，能速迅融於肌膚，利用光線的折射修飾遮瑕黑眼圈、暗沈或瑕疵，並能創造出打光般的透亮光感和自然立體感。

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝）

▲由右至左色號為#01～#05。

好掌控的筆狀設計，不用技巧、簡單就能打造出專業級底妝，且因應各種膚色和使用需求共推出5款色選，包含3種基本款深淺裸膚色#01～#03、能完美修飾黑眼圈的橙色調#04、可作為打亮和眼周暗沈修飾打底的黃色調#05。

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

Celvoke 玩色無瑕潤色盤，1.7g，全2色，NT$1,400。

日本高質感美妝品牌Celvoke除了「南瓜色」唇膏大受歡迎，其底妝系列備受好評。今年秋季全新推出結合了彩妝霜、粉底霜與遮瑕膏3種功能於一盒的「玩色無瑕潤色盤」，3種絕妙色彩搭配柔順輕透的霜狀、高遮瑕力的膏狀質地，可輕鬆修飾黑眼圈、斑點、泛紅等肌膚瑕疵，更能為肌膚打造自然明亮的光澤感和柔暈好氣色，還可當作外出補妝粉底使用，方便又萬能。

▲▼ 2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／品牌提供）

▲▼2020最新「遮瑕神器」Celvoke超萬用。（圖／記者張毓容攝、品牌提供）

1028 服服貼貼遮瑕膏，8g，全3色，NT$300。

高人氣MIT彩妝品牌1028針對口罩妝的需求：不沾黏、不悶痘，以輕盈、持久為訴求，推出全新「Pro Stay持久無瑕底妝系列」，包含自然清透的「空氣定格粉餅」和一支就能修飾所有瑕疵的「服服貼貼遮瑕膏」。

擁有輕感礦物水潤服貼質地的服服貼貼遮瑕膏，添加紅石榴、酪梨精華等高延展的保濕質地，滑順好推、不卡紋不暗沉，搭配精緻斜面刷頭可快速修飾暗沈眼圈、澎潤提亮淚溝，還能隱藏斑點痘疤、泛紅等肌膚瑕疵，打造無瑕美肌。

►小紅書、Dcard推爆的「神級拋光蜜粉」升級版來了！不卡紋連乾肌都愛

►今夏必收6款「神仙蜜粉」！持久定妝、提亮膚色還能去油頭

►流汗脫妝能避免？定妝顯毛孔？彩妝師解答6大夏日底妝Q＆A

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

美妝, 化妝, 彩妝, 底妝, 遮瑕, 遮瑕膏, 修飾, 潤色, 提亮
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？

超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網 楊冪霸氣金句：「有時間哭還不去睡覺，已經沒覺睡了，還哭。」 IU包包必備「髮香噴霧」！增加光澤又除異味　夏天用這5款最心機 只要柏金包的零頭！「平價版愛馬仕」爆紅　優雅細節小資女輕鬆get 徐睿知腰太細、頭太小　Joy撞衫踢鐵板，網：壓倒性完勝 韓妞一年內甩20公斤變正妹！公開3招「飲食法」加碼低卡零嘴 林心如「愛穿合身衣服」理由超中肯　亮相夏姿特賣快狠準先敗3件

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面