2020最新「遮瑕神器」都超萬用！Celvoke三效合一、RMK還能打亮

▲好的遮瑕產品能修飾瑕疵又不顯厚重。(圖／翻攝IG@hongsuzu、@meung.e)

記者張毓容／綜合報導 圖／記者張毓容攝、品牌提供

想打造自然清透但又無瑕疵的底妝，手邊一定要備好一款好用的遮瑕產品，除了遮瑕力要夠，還要夠服貼、不拔乾、不卡粉顯紋路。而今年新出的遮瑕產品，不僅遮瑕功用好，各個都還有「十八般武藝」，像是Celvoke的三種功能霜，RMK可當作Highlight或眼妝打底用的遮瑕筆，都是超萬用的「遮瑕神器」。

RMK 透光遮瑕筆，1.7g，全5色，NT$1,250。



以透明感輕盈底妝聞名的RMK，今年9月推出了一款極致薄透又水感的全新遮瑕品「透光遮瑕筆」，水潤好延展的薄膜，能速迅融於肌膚，利用光線的折射修飾遮瑕黑眼圈、暗沈或瑕疵，並能創造出打光般的透亮光感和自然立體感。

▲由右至左色號為#01～#05。



好掌控的筆狀設計，不用技巧、簡單就能打造出專業級底妝，且因應各種膚色和使用需求共推出5款色選，包含3種基本款深淺裸膚色#01～#03、能完美修飾黑眼圈的橙色調#04、可作為打亮和眼周暗沈修飾打底的黃色調#05。

Celvoke 玩色無瑕潤色盤，1.7g，全2色，NT$1,400。



日本高質感美妝品牌Celvoke除了「南瓜色」唇膏大受歡迎，其底妝系列備受好評。今年秋季全新推出結合了彩妝霜、粉底霜與遮瑕膏3種功能於一盒的「玩色無瑕潤色盤」，3種絕妙色彩搭配柔順輕透的霜狀、高遮瑕力的膏狀質地，可輕鬆修飾黑眼圈、斑點、泛紅等肌膚瑕疵，更能為肌膚打造自然明亮的光澤感和柔暈好氣色，還可當作外出補妝粉底使用，方便又萬能。

1028 服服貼貼遮瑕膏，8g，全3色，NT$300。



高人氣MIT彩妝品牌1028針對口罩妝的需求：不沾黏、不悶痘，以輕盈、持久為訴求，推出全新「Pro Stay持久無瑕底妝系列」，包含自然清透的「空氣定格粉餅」和一支就能修飾所有瑕疵的「服服貼貼遮瑕膏」。

擁有輕感礦物水潤服貼質地的服服貼貼遮瑕膏，添加紅石榴、酪梨精華等高延展的保濕質地，滑順好推、不卡紋不暗沉，搭配精緻斜面刷頭可快速修飾暗沈眼圈、澎潤提亮淚溝，還能隱藏斑點痘疤、泛紅等肌膚瑕疵，打造無瑕美肌。

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