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萬寶龍logo消失！　變埃及象形文字躍上鋼筆

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▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍全新傳承系列「埃及狂熱」Doue特別版書寫工具（左）39,800元，高級樹脂鋼筆29,600元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

1920年代考古冒險風潮鼎盛，古埃及文明吸引全球目光，當時德國精品萬寶龍（Montblanc）也搭上流行風潮，推出埃及主題的八角形外觀書寫工具，今年全新傳承系列推出埃及狂熱筆具，即取材自當年的鉚釘元素，筆夾與鋼筆筆尖均飾以聖甲蟲圖案，新元素則出現在Doue特別版鋼筆的筆身，加上了取材自《死亡之書》的象形文字，設計相當講究。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍埃及狂熱高級樹脂鋼筆的筆夾與筆尖都以聖甲蟲裝飾，品牌名稱則以象形文字呈現。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍傳承系列埃及狂熱高級樹脂原子筆，17,400元。

眼尖的精品迷會發現，以往筆上的Montblanc字樣消失了，取而代之的竟是一組白框象形文字，此為品牌與埃及古物學專家合作的設計，意思是「白色寶石山」，完美詮釋品牌名。埃及狂熱書寫工具共有筆身鐫刻象形文字的Doue特別版書寫工具、黑色高級樹脂製作的鋼筆、鋼珠筆與品牌久違的按壓式原子筆，另有同系列的筆記本與墨水可配成套。

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲▼ Montblanc 。（圖／公關照）

▲萬寶龍傳承系列埃及狂熱高級文具#146筆記本（上）2,700元，埃及狂熱Elixir墨水2,200元。

不僅萬寶龍探索古埃及文化的奧秘，香奈兒（CHANEL）也曾於2019巴黎-紐約工坊大秀探索古埃及，創作各種層次金色調並帶有神祕感的服飾與配件，是「時尚老佛爺」卡爾拉格斐（Karl Lagerfeld）最後工作階段為香奈兒留下的代表作。

▲▼ CHANEL 。（圖／公關照）

▲香奈兒去年5月於首爾呈現古埃及美學的2019巴黎工坊系列–紐約大秀。（圖／香奈兒提供）
 

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關鍵字：

萬寶龍, Montblanc, 香奈兒, CHANEL
fashion.net

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