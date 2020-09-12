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國王的新書？日本推出「透明書」其實有這用處

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雖然現代人的閱讀大部分都在3C產品上進行，但是走進書店就會發現，其實還是有許多喜歡實體書本的人們，而且他們大多都有完美保存書本的癖好，無法忍受被弄髒書頁，由日本廠商TENT推出的「BOOKonBOOK」便非常適合愛書者們使用，這個完全純淨透視的「透明書」，其實就是閱讀時用來防止髒污的手去觸摸，以及固定書本所用。

▲日本推出Bookonbook。（圖／翻攝自TENT官網）

▲日本TENT推出「BOOKonBOOK」。（圖／翻攝自TENT官網，以下同）

熱愛看書的朋友應該都有過看到進入無法自拔境界的經驗吧？其實這款被命名為「BOOKonBOOK」的壓克力透明書，正是因為當時設計者迷上了村上春樹的小說，無時無刻都想要繼續閱讀，包括吃飯的時候也是，有時還要一邊做其他事情，無法騰出雙手拿著書本，就只好用各種物品壓著，但是這畫面不僅是破壞美感，還很容易擋住視線，所以才想到了用一層透明的「書」壓在「書」上的概念，進而製作出這款「BOOKonBOOK」。

▲日本推出Bookonbook。（圖／翻攝自TENT官網）

原本只是用一片完全平面的壓克力透明板子，但是後來發現這樣容易滑來滑去，所以進階改版成如同真實書本的曲線，就不會滑來滑去，可以完全固定書本，成品製作出來之後大獲親友們的喜愛，身邊每個人都想要，所以這款「BOOKonBOOK」便漸漸進入量產。

「BOOKonBOOK」簡單來說就是厚達0.5公分的透明壓克力板，外型與一本書無異，只不過是全透明的，只要把它放到書上就可直接閱讀，即使放在較大的書本上也不影響功能，不使用時也是非常具有美感的裝飾品，定價為6,160日圓（約台幣NT＄1700）。

▲日本推出Bookonbook。（圖／翻攝自TENT官網）

▲日本推出Bookonbook。（圖／翻攝自TENT官網）

▲日本推出Bookonbook。（圖／翻攝自TENT官網）

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關鍵字：

日本, 透明書, 文具, TENT, BOOKonBOOK
fashion.net

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