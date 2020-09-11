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宋茜氣勢輸了！華莎用「翹臀」演繹同款丹寧Pin包太帥氣

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記者王則絲／台北報導

韓女星華莎是近年來爆紅的女星之一，雖然在外貌上不是主流的白皙、大眼美女，但是個人魅力極為猖狂，酷帥、美艷皆可駕馭，吸粉無數，近日於IG上貼出翹臀美照，順道曬曬這顆來自DELVAUX的丹寧風「Pin」包款，而風格相差甚遠的大陸女星宋茜，也跨國相中了同款包，比起華莎的帥氣演繹，宋茜看來氣勢弱了一大截。

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲華莎於IG上曬出這款DELVAUX的丹寧風系列Pin包款。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa）

華莎憑藉著獨特的個人魅力闖出一片事業，火辣身材也是她的招牌特色之一，前幾天為了曬手上的DELVAUX經典水桶包，還特別換上了相同色調的深色牛仔褲，以呼應全新丹寧材質的包款系列，雙手插在屁股口袋，曬包同時展現臀部線條，讓人都不知道該看包還是看翹臀了！搭配一個「回眸殺」，氣勢從眼神宣洩而出，非常帥氣。

而宋茜則是維持一貫的甜美氣質，手裡拎著同款丹寧水桶包，駕馭起來顯得溫柔許多，氣勢雖然輸了一截，營造出的卻是一種慵懶的休閒風格，也能襯托出女人味，由此可見這次利用丹寧材質改走年輕、潮流路線的Pin水桶包，可以搭配的領域非常廣泛。

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲宋茜也與華莎拎上同款包。（圖／翻攝自微博）

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲DELVAUX Pin系列丹寧滾邊迷你水桶包NT＄63,100、Brillant系列 限量丹寧拼接牛皮滾邊中型肩揹手提包NT＄193,300。（圖／品牌提供）

華莎在今年發布單曲《María》後人氣更盛，甚至在演藝圈中吹起一陣＃Maria 舞蹈挑戰，持續不斷在漲粉，最近除了曬出DELVAUX的丹寧Pin包之外，也有帶貨GUCCI最新的賈姬包「Jackie 1961」，只見華莎穿著純白洋裝，手裡提著最可愛的「迷你款」老花賈姬包，結合酷girl與可愛的氛圍，又再度展現強烈的個人風格。

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲華莎、宋茜撞包。（圖／品牌提供）

▲GUCCI JACKIE 1961經典Logo迷你肩背包，NT＄50,500。（圖／翻攝自IG@_mariahwasa、品牌提供）

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關鍵字：

華莎, 宋茜, 撞包, DELVAUX, Pin, 水桶包, 丹寧, 牛仔
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