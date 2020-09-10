《小紅書》推爆！超正53歲阿姨「美白祕方」，吸引萬人收藏

▲53歲阿姨博主的美白飲爆紅，作法超簡單。（圖／翻攝自小紅書/橙子阿姨，以下同）

編輯 / Lily

《小紅書》近日有一則自製美白茶食譜被推爆，這位美妝博主是一位53歲的阿姨，她的顏值不輸藝人，膚況更是好到打趴一堆妹子，引起一票粉絲討論追隨。近日她發表了一篇「古法美容湯」，被上萬名網友收藏，想要擁有和她一樣白到發光的肌膚，跟著喝就對了。

▲阿姨提醒大家適量飲用，不需要天天喝。

許多人總問她為何能夠如此白皙？她便大方分享平時常喝的美白秘方給大家，材料包括黃耆5g、白芷10g、白茯苓10g、白术10g、甘草5g，只要放入水中煮滾約15分鐘後，一周可以喝2-3次，就有美白、提亮膚色等功效。

她進一步指出，白芷、白茯苓、白术皆能抑制酪氨酸酶形成，能幫助阻斷黑色素顆粒生成反應，因白芷具有光敏性，所以夜間飲用較佳，但因是口服，不是塗抹在臉上的話，應該應該很安全。

▲防曬絕對要做好做滿。（圖／Unsplash，以下同）

美白除了靠內服，她分享還有幾點也要留意，像是做好基本防曬，白天出門能長袖就長袖，露出的部位就使用便宜大碗的防曬霜，即便抹多也不心疼。

▲充足睡眠是養出好膚質的第一步。

臉部清潔要做足，美白精華要堅持使用，解決腸胃問題，像是便秘等狀況都會影響肌膚狀況，最後記得要保持良好心情和充足睡眠，只要做足以上幾點，會離理想膚色更接近。

在 Instagram 查看這則貼文 J（@jennierubyjane）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 1 日 上午 7:28 張貼

▲美白的最大限度可參考自己大腿內側的肌膚。

《小紅書》網友有提問，若是天生黑肉底能改善嗎？阿姨提醒，美白最大的限度可以參考大腿內側，這個美白茶針對各種不規律作息、曝曬導致的膚色不均比較有用，若是天生黑肉底，改善的效果則很有限。

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