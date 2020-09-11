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老是乾裂脫皮還脹痛？做好6件事預防可怕「唇炎」找上門

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▲▼做好6件事預防「唇炎」找上門。（圖／翻攝ＩＧ）

▲不少人都有曾有「唇炎」找上門或反覆發作的困擾。（圖／翻攝IG@laneige_kr）

編輯／Amanda

你知道嗎？不只肌膚會發炎、過敏不適，嘴唇也會發炎，也就是所謂的唇炎。其實不少人都有唇炎的狀況而不自知，當作一般的乾燥或上火情況來處理，結果導致唇炎變嚴重、反反覆覆好不了！以下從唇炎的表現症狀、可能發生原因到日常護理的注意事項等，全都幫你整理好，快來檢查一下你是不是也有唇炎？

唇炎的症狀

如果你常覺得嘴唇很乾，塗了護唇膏也沒有改善，一直乾裂脫屑、起皮發癢，有些輕微紅腫或是充血，甚至疼痛、糜爛潰瘍出血或結痂等，且這些狀況就算好轉也會經常復發，那非常有可能就是唇炎了。

▲▼做好6件事預防「唇炎」找上門。（圖／翻攝ＩＧ）

▲陽光曝曬、強風等氣候因素也會導致唇炎。（圖／翻攝IG@2m_ariel）

唇炎發生原因

讓嘴唇發炎的原因有很多種，其中現代女性最常見的就是「接觸性皮膚炎」，通常是因唇膏、保養品、甚至某些牙膏等會碰到嘴唇的東西所含成分過敏；喜歡舔嘴唇、撕嘴唇死皮等不良習慣；像是低溫、強風或強烈紫外線曝曬等因環境氣候等外物刺激；受到細菌、黴菌或病毒感染；缺乏營養或受異位性皮膚炎、乾癬等疾病影響。

▲▼做好6件事預防「唇炎」找上門。（圖／翻攝ＩＧ）

▲想預防唇炎除了做好唇部保濕護理，生活習慣也很重要。（圖／翻攝IG@nozomisasaki_official）

預防&改善唇炎的日常護理

唇炎除了看皮膚科尋求醫師治療，想預防和改善唇炎，日常保養護理上也有許多需要留意之處。

1.首先先停用手邊可能造成敏感、刺激的產品，並檢查現在手邊使用的牙膏是否含有肉桂醛、薄荷油、香芹酮、茴香腦等致敏成分，若有的話，最好換成別款。

2.盡量以潤色護唇膏來代替塗抹唇彩，讓嘴唇肌膚的負擔少一點。另外，有塗唇彩就一定要認真卸妝，且卸妝時要溫柔，不要用力摩擦，以免傷害嘴唇。

3.白天時可以塗抹有防曬效果的唇部護理產品，幫助嘴唇對抗紫外線的侵襲。

4.盡可能別使用唇部磨砂膏。嘴唇肌膚非常薄，頻繁去角質反而會傷害唇部，並導致唇部更容易受到外在因素刺激。

5.加強保濕滋潤唇部，一年四季都需要塗抹護唇膏，尤其是夜間保養後，別忘了為唇部做好保濕護理。

6.多吃富含維生素B、C的新鮮蔬果補充營養。

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關鍵字：

保養, 護膚, 唇部, 唇部保養, 唇炎, 發炎, 護唇, 預防, 改善
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