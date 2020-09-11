少女心炸裂！星巴克首次聯名Rebecca Minkoff　珍珠馬克杯、提袋超燒

▲星巴克首次與時尚品牌Rebecca Minkoff合作帶來7款聯名小物 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

星巴克又有全新聯名單品了！作為今年秋季的打頭陣聯名系列，星巴克首次與時尚品牌Rebecca Minkoff合作，一口氣帶來7款商品，以粉色、黑色或是蟒蛇紋的強烈風格注入馬克杯、不鏽鋼杯、提袋等實用小物，將在9月22日全台開搶，這回千萬不能錯過。

美國設計師獨立品牌Rebecca Minkoff個性且玩味的風格吸引不少粉絲，這回首次與星巴克推出聯名系列，7款商品包括洋溢少女粉的RM LOVE EYE馬克杯、不鏽鋼杯、雙層馬克杯以及帶點叛逆色彩的蛇紋RM PYTHON不鏽鋼杯、隨行杯和提袋等，主色調用粉色、黑色和蟒蛇紋的強烈風格打造女性獨立審美，呼應Rebecca Minkoff設計師的無畏精神，容量從12OZ至16OZ一次滿足。



▲RM LOVE EYE馬克杯$450；RM LOVE EYE不鏽鋼杯$900；RM PEARL馬克杯$850；RM PEARL雙層馬克杯$900（圖／品牌提供）

像是經典RM LOVE EYE馬克杯，外觀上注入了手繪風格的眼睛，同時手柄也巧妙化作愛心造型，別具可愛氣息；偏好黑色系的粉絲也可以選擇RM PEARL雙層馬克杯，運用質感黑魂風，搭配上優雅復古的大小珍珠飾品，點綴在杯身輪廓周圍。另外，實用一背就走的提袋也是必買品項，柔和粉色系和一雙眼睛相互映襯，展現時尚趣味。不敗的搖滾叛逆靈魂則體現在RM CHARM隨行杯與RM PYTHON不鏽鋼杯之上，以個性金屬配件搭配隨行杯，或是蛇紋休閒輕奢華風的不鏽鋼杯都讓人目不轉睛。

▲RM LOVE EYE提袋$750；RM CHARM隨行杯 $600；RM PYTHON不鏽鋼杯$900 。（圖／品牌提供）

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