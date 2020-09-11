不挨餓也無痛感！愛美女生訂製理想曲線的「3 個提案」

▲現在女生並非只追求瘦，身體的曲線更為重要。（圖／翻攝自IG/smitruti1010）

記者曾怡嘉 / 台北報導

怕胖是女生的通病，總是想要腰再細一些、屁股再翹一點，擁有完美身體曲線非不可能，以下3個提案幫助你達到理想體態，一起來看看！

▲蔬果汁選擇多元，若是餓的話也可搭上希臘優格食用。（圖／Unsplash）

不挨餓夜間減肥法

挨餓瘦身讓人心好累，美國營養師提出一種超簡單的「夜間減肥法」，只要控制飲食和擁有充足睡眠，只需一週減去4kg，許多人實測都管用。

美國營養師Caroline Apovian提出，執行共分為三大重點，第一是每天必須睡滿八小時，一週的第一天只喝蔬果汁，其餘六天搭配高蛋白飲食，以一週為單位，不挨餓就能瘦成理想體重。換言之，只要睡眠充足，體內分泌的激素夠幫助分解脂肪，反之若睡不飽，將導致更多脂肪積聚。

在 Instagram 查看這則貼文 스미홈트（@smitruti1010）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 23 日 下午 6:17 張貼

▲南韓辣媽朴自美靠深蹲鏟了將近一半的體重。

超簡單「相撲深蹲」運動

越來越多人懂得深蹲的好處，深蹲不僅能幫忙瘦腿、翹臀，更有改善橘皮，幫助緊緻大腿、臀部曲線。

由南韓塑身專家朴自美帶起的相撲深蹲正夯，首先張開雙腳與肩同寬，腳尖和膝蓋向外，接著擺出相撲姿勢，開始進行向下深蹲運動循環，要特別注意的地方是大家臀部往外推，上半身要挺直，這招可幫助帶動下半身，比起一般深蹲這個方式對膝蓋負擔比較小，但能更有效的帶動大腿內側的刺激。

▲午休時刻也能做！育有三子的盧靜怡醫師也靠著酷塑來維持身形。（圖／品牌提供）

非侵入性酷塑冷凍減脂

運動和飲食控制雖可幫助瘦身，但累積多時的脂肪，確實很難在短時間「精準」消除。想要快速達到理想曲線，酷塑冷凍減脂是個好選擇。

iSKIN 尚行美健康聯合診所院長盧靜怡醫師分享，和抽脂手術比起，非侵入的酷塑冷凍減脂，安全、沒有什麼痛感，幾乎沒有恢復期，是雕塑曲線的首選，更是好萊塢女星沒說的夏日減脂秘技。

利用低溫的方式將皮下脂肪冷凍以達到雕塑的效果，人體內的不同組織對於不同溫度有著相異程度的耐受度，酷塑冷凍減脂利用各式部位適用的手握把，傳導低溫達到啟動脂肪細胞凋零，讓脂肪細胞結晶化，並凋零排出體外，使脂肪逐漸變薄，進而達到體態雕塑。

酷塑療程前，須經醫師評估操作部位，各部位建議療程次數和操作時間各不同，醫師分享約5-6週開始看到改變，最佳效果為治療後3個月顯現，若搭配睡眠充足、規律運動更能帶動體內代謝，更能接近期待的完美曲線。

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