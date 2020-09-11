fb ig video ETtoday search mobile

不挨餓也無痛感！愛美女生訂製理想曲線的「3 個提案」

>

▲▼雕塑曲線的3個提案。（圖／翻攝自IG）

▲現在女生並非只追求瘦，身體的曲線更為重要。（圖／翻攝自IG/smitruti1010）

記者曾怡嘉 / 台北報導

怕胖是女生的通病，總是想要腰再細一些、屁股再翹一點，擁有完美身體曲線非不可能，以下3個提案幫助你達到理想體態，一起來看看！

▲▼ 雕塑曲線的3種提案 。（圖／Unsplash）

▲蔬果汁選擇多元，若是餓的話也可搭上希臘優格食用。（圖／Unsplash）

不挨餓夜間減肥法

挨餓瘦身讓人心好累，美國營養師提出一種超簡單的「夜間減肥法」，只要控制飲食和擁有充足睡眠，只需一週減去4kg，許多人實測都管用。

美國營養師Caroline Apovian提出，執行共分為三大重點，第一是每天必須睡滿八小時，一週的第一天只喝蔬果汁，其餘六天搭配高蛋白飲食，以一週為單位，不挨餓就能瘦成理想體重。換言之，只要睡眠充足，體內分泌的激素夠幫助分解脂肪，反之若睡不飽，將導致更多脂肪積聚。

南韓辣媽朴自美靠深蹲鏟了將近一半的體重

超簡單「相撲深蹲」運動

越來越多人懂得深蹲的好處，深蹲不僅能幫忙瘦腿、翹臀，更有改善橘皮，幫助緊緻大腿、臀部曲線。

由南韓塑身專家朴自美帶起的相撲深蹲正夯，首先張開雙腳與肩同寬，腳尖和膝蓋向外，接著擺出相撲姿勢，開始進行向下深蹲運動循環，要特別注意的地方是大家臀部往外推，上半身要挺直，這招可幫助帶動下半身，比起一般深蹲這個方式對膝蓋負擔比較小，但能更有效的帶動大腿內側的刺激。

▲▼雕塑曲線的3個提案。（圖／品牌提供）

▲午休時刻也能做！育有三子的盧靜怡醫師也靠著酷塑來維持身形。（圖／品牌提供）

非侵入性酷塑冷凍減脂

運動和飲食控制雖可幫助瘦身，但累積多時的脂肪，確實很難在短時間「精準」消除。想要快速達到理想曲線，酷塑冷凍減脂是個好選擇。

iSKIN 尚行美健康聯合診所院長盧靜怡醫師分享，和抽脂手術比起，非侵入的酷塑冷凍減脂，安全、沒有什麼痛感，幾乎沒有恢復期，是雕塑曲線的首選，更是好萊塢女星沒說的夏日減脂秘技。

利用低溫的方式將皮下脂肪冷凍以達到雕塑的效果，人體內的不同組織對於不同溫度有著相異程度的耐受度，酷塑冷凍減脂利用各式部位適用的手握把，傳導低溫達到啟動脂肪細胞凋零，讓脂肪細胞結晶化，並凋零排出體外，使脂肪逐漸變薄，進而達到體態雕塑。

酷塑療程前，須經醫師評估操作部位，各部位建議療程次數和操作時間各不同，醫師分享約5-6週開始看到改變，最佳效果為治療後3個月顯現，若搭配睡眠充足、規律運動更能帶動體內代謝，更能接近期待的完美曲線。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

瘦身, 雕塑, 曲線, 減重, 飲食, 運動, 酷塑, 冷凍減脂
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

《小紅書》推爆！超正53歲阿姨「美白祕方」，吸引萬人收藏

《小紅書》推爆！超正53歲阿姨「美白祕方」，吸引萬人收藏

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

宋茜氣勢輸了！華莎用「翹臀」演繹同款丹寧Pin包太帥氣 超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網 被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？ LVMH指控Tiffany不誠實、營運不善　聯姻不成撕破臉互告 少女心炸裂！星巴克首次聯名Rebecca Minkoff　珍珠馬克杯、提袋超燒 絕對捨不得弄丟的「精品環保吸管」　LV連吸管刷都是Monogram印花 只要柏金包的零頭！「平價版愛馬仕」爆紅　優雅細節小資女輕鬆get

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面