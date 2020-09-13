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畫對立刻瘦小臉！5種臉型適合的眉毛搭配　眉峰角度是關鍵

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▲▼5種臉型的眉毛搭配。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲畫眉毛別一昧追求流行，根據臉型找出適合的眉型更有修飾效果。(圖／翻攝IG @hongsuzu、@heizlemakeup)

記者張毓容／台北報導

眉毛有多重要，所有女生都知道，但千萬別一昧追求流行眉妝，每種眉型的修飾效果都不同，應該依照自己的臉型挑選適合的眉型，畫對眉型，可讓五官顯得立體，更能修飾臉型，一秒擁有小臉效果。以下整理出5種臉型vs 3款眉型，幫你搞懂一字眉、英氣眉和微峰眉分別適合什麼臉型？

▲眉型選對立刻瘦小臉。（圖／品牌提供、翻攝IG）

▲臉型較長的人適合畫一字眉、韓式平眉，視覺上有修飾臉部變短的效果。(圖／品牌提供，以下同)

一字眉：長型臉、鵝蛋臉

由韓風帶起的一字眉、平眉這等平直眉形可修飾臉部長度，在視覺上可讓臉部變短，適合長形臉、蛋形臉。重點在眉頭到眉峰水平的上下底線，先使用眉筆勾勒平整輪廓，填色後再用眉刷將顏色輕刷勻出霧面柔和效果，最後再以眉彩膏固定眉流，讓眉形平直眉尾不下垂。

▲▼5種臉型的眉毛搭配。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲強調眉峰、有角度的眉型可修飾圓形臉。

英氣眉：圓形臉

特別強調眉峰稜角以及眉頭毛流感的英氣眉可幫助修飾缺乏角度的圓形臉，特別適合圓臉人。建議可挑選筆頭較細的眉筆來勾勒眉峰角度，並在眉頭處挑畫出細緻線條，打造根根分明的自然眉流，最後再以眉彩膏梳整出英挺有個性的眉型。

▲▼5種臉型的眉毛搭配。（圖／翻攝ＩＧ、品牌提供）

▲眉峰、眉尾稍為上挑的眉型很適合額頭較寬的方型臉或心形臉。

微峰眉：方形臉、心形臉

像是額頭較寬的方形臉、心形臉等，很適合眉峰柔和、眉尾有輕輕上挑感覺的眉型，可先以眉筆拉出微微上揚的眉尾，再以螺旋刷或眉刷輕刷眉峰角度，讓眉峰呈現柔和的微峰感。

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關鍵字：

眉毛, 眉型, 眉妝, 臉型, 修飾, 流行眉型, 圓臉, 長臉, 方臉, 鵝蛋臉, 心形臉, 挑眉, 野生眉, 英氣眉, 一字眉, 平眉
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