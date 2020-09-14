還在靠仰臥起坐練馬甲線？正確鍛鍊腹肌3大重點讓效果更提升





▲想擁有性感馬甲線，別忽略3大關鍵。（圖／翻攝IG@euddeume_）

編輯／Amanda

近幾年，比起纖細紙片人體型，越來越多人追求緊實健美的身材線條，因此帶起健身運動熱潮，尤其是馬甲線更是許多女生追求的目標。而對於有在練腹肌的人，應該不少人都有這個疑問，明明認真練了好久卻連個腹肌的影子都看不到？很有可能是你因為忽略了以下3 點關鍵，快從今天開始改善，讓性感馬甲線早日出來相見。

▲光是靠仰臥起坐無法練出馬甲線。（圖／翻攝IG@euddeume_）



1.搭配多種鍛鍊方式



有很多人都有做仰臥起坐就能練腹肌、瘦肚子的迷思，其實腹肌包含了腹直肌和腹內斜肌、腹外斜肌等，而所謂的馬甲線主要是指腹直肌的邊緣輪廓。想練馬甲線、腹肌，除了鍛鍊腹直肌，同時也要鍛鍊腹內斜肌、腹外斜肌，搭配俄羅斯轉體等動作，就能讓線條更明顯。

2.訓練要做足



腹直肌的耐力很好，所以鍛鍊腹肌時次數要做足，要重複做到腹肌有發熱感才可以。在鍛鍊腹肌的過程中，很容易有酸軟感，有些人就會在這時候停下來休息，甚至減少訓練次數，這樣都會使訓練效果大打折扣，無論哪一部分的肌肉鍛鍊，都要做足才會有效果。

▲體脂太高腹肌、馬甲線顯線不出來，需要配合飲食降低體脂。（圖／翻攝IG@midoricoo）



3.體脂率要夠低



有些人會覺得明明自己很努力練腹肌了，但卻老是看不見效果，其實不一定是你沒練好，而是體脂太高，被脂肪包住了顯現不出來。想擁有清晰的馬甲線或腹肌，首先要先控制好體脂率，如女性的體脂率要大約在15%～17%，而男性本來就比女生低，所以男性要控制在約10%～12%。當然也有些人天生體態較好的，大概低於20%就能看到明顯的線條了。

體脂率較高的人，除了運動鍛鍊，飲食管理也要做好，邊減脂邊練腹部肌肉，等到體脂夠低，就能看到成果了。

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