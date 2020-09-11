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LVMH指控Tiffany不誠實、營運不善　聯姻不成撕破臉互告

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▲▼ Tiffany 。（圖／路透社）

▲Tiffany無法與LVMH集團順利交易，還形成雙方互告局面。（圖／路透）

記者陳雅韻／台北報導

本周三法國精品龍頭LVMH集團宣布，因法國外交部出面干預，要求收購美國珠寶品牌Tiffany & Co.延至明年1月6日後再協議，決定終止這項收購案，引起Tiffany不滿，在美國德拉瓦州法院提告，要求LVMH遵守合約義務完成交易，而LVMH集團也不甘示弱於周四展開反擊，反告Tiffany「不誠實」、「營運不當」，徹底撕破臉。

▲▼ Tiffany 。（圖／路透社）

▲Tiffany Keys系列珠寶在櫥窗閃閃發亮。（圖／路透）

LVMH集團多年來一直想擴張旗下珠寶部門，2011年以52億美元買下義大利珠寶品牌寶格麗（BVLGARI）後，不斷為寶格麗挹注資源的成績有目共睹，但集團仍想再添珠寶新成員，與旗下擁有卡地亞（Cartier）、梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）等頂尖品牌的競爭對手Richemont（歷峰）集團抗衡，於是目標轉向美國百年老牌Tiffany，於去年底提出總金額162億美元（約4941億台幣）的天價收購案。

▲▼LVMH主席 。（圖／達志影像/美聯社）

▲LVMH老闆Bernard Arnault終止Tiffany收購案。（圖／達志影像／美聯社）

但受新冠肺炎疫情影響，交易案一延再延，且美國與法國正因關稅問題大打貿易戰，LVMH聲稱收到法國外交部來函要求明年1月6日後再對Tiffany收購案進行協商，因此決定終止交易，但Tiffany認為此不具法律效益，是LVMH為了重新議價而使出的拖延戰術，憤而提告；LVMH則在周四反控Tiffany在疫情期間管理不善與不誠實的行為，以誤導方式向股東傳達訊息，形成雙方互告的難堪場面。

►Tiffany豪門聯姻夢碎！　提告LVMH集團拖延收購變怨偶

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關鍵字：

LVMH, Tiffany, Tiffany & Co.
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