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本週5雙「話題鞋款」一次看！潮神藤原浩聯名AJ3、蔡依林反光鞋必買

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記者鮑璿安 ／綜合報導

9月即將過半，運動品牌紛紛推陳出新來燒大家的荷包， 本週《ET FASHION》精選5雙話題性鞋款，不論是Jordan x Fragment Design 聯名系列、adidas Originals與倫敦知名設計工作室HER Studio的「花卉鞋」或是ASICS正夯的越野跑鞋 GEL-NANDI OG，看完一篇就掌握潮流趨勢！

Jordan x Fragment Design 聯名系列

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲藤原浩運用經典美式運動服飾為藍本，Air Jordan III 簡約黑白與半透明材質呈現雙方品牌Logo ，9月17日開賣。（圖／品牌提供）

Fragment Design 創始人藤原浩（Hiroshi Fujiwara）攜手Jordan合作，選用經典美式運動服飾作為該系列服飾的創作藍本，並採用灰色和藍色的主客場概念配色為主要基調。 Air Jordan III 則延續藤原浩一貫低調的設計理念，鞋款以簡約白黑配色呈現，鞋後跟裝飾以及 Jumpman Logo 均採用半透明設計，而透過特殊設計可以清楚地看到 Fragment Design Logo別具收藏價值。

GEL-NANDI OG

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲GEL-NANDI OG 11款全新配色 ，NT$2,980起。（圖／品牌提供）

亞瑟士運動休閒系列推出GEL-NANDI OG全新配色，共有11色，包括８款繽紛撞色低筒鞋型以及３款中高筒鞋款，以皮革分層異材質拼接及大膽線條設計吸睛，腳下更有抓地力鞋釘，是登山野營的首選鞋款。

adidas Originals x HER Studio

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals與倫敦知名設計工作室HER Studio合作打造花卉鞋，SUPERSTAR BOLD女生鞋款 NT$4,090；STAN SMITH女生鞋款 NT$3,690 。（圖／品牌提供）

adidas Originals這回與倫敦知名設計工作室HER Studio合作，以個性鮮明的運動潮流DNA混搭浪漫繽紛的印花元素，打造系列女裝新品，將富有力量感和復古氣息的金鏈條與綻放的藍色花朵融合一體，或是以熱帶植物與花卉為主題，搭配墨綠色，展現衝突氣質，遊走於率性和甜美之間。

Reebok 2020 彩虹系列 「All Type of Love」

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲Reebok「All Type of Love」9月15日開賣，Pump Fury NT$4,850 。（圖／品牌提供）

為10月份的同志大遊行暖身，Reebok「All Type of Love」系列將最經典Pump Fury注入繽紛彩虹意象，仿佛漸層暈染天空一般相當吸睛，搭配鮮明的分離式大底和充氣Pump按鈕，性能與顏值兼具。

PUMA Mile Rider

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲▼ 運動鞋 。（圖／品牌提供）

▲PUMA Mile Rider受到水上摩特車運動盛行的靈感啟發，NT$2,980 。（圖／品牌提供）

呸姐帶貨必須買的就是PUMA Mile Rider，鞋款增添 90 年代水上摩特車運動盛行的靈感啟發，以海浪捲起的樣貌設計圖騰點綴於鞋面，鞋側 PUMA 字樣更以反光裁片增加亮點，在陽光照射下光彩熠熠。Jolin 實穿的銀白配色 Mile Rider 採用網眼及皮革裁片拼接打造，另也有彩漾新配色。

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關鍵字：

Jordan, Fragment Design , adidas Originals, 球鞋, 聯名, PUMA
fashion.net

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ET Fashion

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