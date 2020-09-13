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把下酒菜塞耳朵！「落花生耳機」紋路、形狀超逼真　亂放小心被誤食

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編輯／Emily　圖／翻攝自twitter@superkakamu、samsungmobilepress.com

日本經常推出食物造型小物，最近又有一款「落花生耳機」在推特上引起熱議，這個耳機完全仿造花生製作，耳機殼上一樣佈滿紋路，裡面的無線耳機直接就是花生米，形狀、顏色都完美複製，逼真度破表，要是把耳機亂扔在桌上，絕對會被當下酒菜誤食啊！

「落花生耳機」是日本募資平台Supermarket Kakamu分享的商品構想，他們專門蒐集以「食物」為主題的設計，在平台上發表，越多人看就越有機會實體化。這款是無線耳機搭配充電盒的組合，剛好跟落花生構造一樣，有硬外殼和花生米，所以就以此為靈感，做成形狀特殊的超Q耳機，吃貨看了完全無法抗拒。

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

除了「落花生耳機」，還有很多食物造型的構想也讓人好心動。像是玉米粒形狀的USB也好逼真，造型小巧可愛，看了馬上想到罐頭裡面的金黃玉米，把這堆USB排成一圈，則馬上變成切片玉米。

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

另一款是「毛豆眼鏡」，整體配色使用毛豆的綠，眼鏡盒仿造毛豆的特殊形狀設計，上面還覆蓋一層細毛，非常細緻，裡面的眼鏡鏡框做成毛豆仁形狀，整組就像一顆放大版毛豆。

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

Supermarket Kakamu上面的食物小物創意無限，好希望每款都順利量產。另外也有非本意，但意外與食物相似的產品，在「落花生耳機」的推特討論串下面，就有網友留言說：「已經有黑豆款無線耳機了！」

全黑充電盒中間的無線耳機形狀特殊，真的與豆子很相似，但其實它是三星推出的Galaxy Buds Live耳機系列，獨特外觀是為了降低配戴時因降噪功能產生的不適感所設計，但剛推出時也被很多人吐槽像蠶豆、腰果、腎臟…。

▲落花生耳機。（圖／翻攝自twitter@superkakamu）

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關鍵字：

花生, 落花生, 耳機, 藍牙耳機, 無線耳機, 食物, 日本
fashion.net

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