奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕

20200914-0920奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座

TOP1：牡羊座事業運最旺！學事業運勢方面，下周更加努力在目前的工作上，對於工作的投入更加重視，也因此獲得不少工作職場上的正面評價。

TOP2：天秤座愛情運最旺！感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，對於未來情感的規劃也越來越清楚，雙方也都很願意溝通目前這段情感的未來。

TOP3：射手座金錢運最旺！正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

本周需注意星座

1.處女座事業運需要留意：下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

2.天蠍座愛情運需要留意：問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題兩人要好好的溝通與努力。

3.水瓶座金錢運需要留意： 下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

牡羊座



開運顏色：藍色

幸運數字：36

整體運勢★★★

牡羊朋友下周面對事情少了點專注力，奧斯提醒下周留意別花太多心思在一些不重要的事情上而耽誤了該做的事，需要注意一下事情的輕重緩急。

愛情運勢★★★★

下周情感中的相處則顯得溫和許多，對另一半的付出更加的無怨無悔，讓彼此在面對情感更加努力且感到愉悅，要好好把握。

事業（學業）運勢★★★★★

學事業運勢方面，下周更加努力在目前的工作上，對於工作的投入更加重視，也因此獲得不少工作職場上的正面評價。

金錢運勢★★★★

偏財運勢良好，自由業的朋友，留意朋友間的互相介紹生意。

金牛座



開運顏色：粉紅色

幸運數字：53

整體運勢★★★

金牛朋友下周做起事來顯得畏畏縮縮許多，也因為這樣的狀況拒絕許多表現自己的機會，奧斯老師建議這部分要好好的留意並多調整。

愛情運勢★★

過度解讀對方的動作，導致懷疑對方動作背後的意義，但有時只是彼此對於情感的重視與付出而已，別不解風情的懷疑起對方。

事業（學業）運勢★★

積極度的減少，導致事情累積許多，讓自己在工作顯得勞累不堪，另外過度思考也容易讓自己做起事情來綁手綁腳的。

金錢運勢★★★

下周財運停滯，收入只顯穩定而已，提醒也要注意開銷的增加。

雙子座



開運顏色：靛色

幸運數字：54

整體運勢★★★

雙子朋友過往的經驗在下周顯得困擾許多，讓自己做起事來顯得內心疲倦不少，不再向過往的積極及主動，多少讓自己感到壓力及勞累。

愛情運勢★★★★

意會到目前情感的不足以及部分問題尚未完全解決，願意花心思與時間和另一半妥善溝通，將會是有助感情發展的一周，有問題及狀況都要把握解決。

事業（學業）運勢★★★

過往異動或漂浮不定的職場想法，也都在下周漸漸平穩起來，面對工作的向心力與行動力都有望在下周提升許多。

金錢運勢★★★

平淡的一周，不會有太大起伏，也不會有什麼意外錢財進來。

巨蟹座



開運顏色：黃色

幸運數字：25

整體運勢★★

下周巨蟹朋友不太願意踏出新的一步，讓自己顯得孤獨許多，下周要多避免想到過去的事情，以免影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

為了一些小事情出現爭吵且容易讓事件往心裡面去，而且不是算隨時間淡掉的爭執，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

獅子座



開運顏色：紅色

幸運數字：19

整體運勢★★★

獅子座的朋友，過度思考的狀況造成自己的行事動力不足，奧斯提醒下周要減少事情規劃的時間，想好了就要趕快去做不要想太多。

愛情運勢★★★

對於目前的愛情稍微的冷卻，兩人對於這段愛情出現想法上的出入，讓某一方在下周感覺到些許的壓力。

事業（學業）運勢★★★

有不少的阻礙發生，讓目前的事情無法有效的去做，且過度思緒計畫也讓你在工作上無法放心去做，畏首畏尾的狀況對你影響不少。

金錢運勢★★

可能會有多餘的支出讓你感到壓力，所以要多注意自己的理財狀況。

處女座



開運顏色：紫色

幸運數字：84

整體運勢★★★

不滿足的感覺將充斥在處女朋友的生活裡頭，但這樣的不滿足卻並非外來的影響，主要會是內心自己製造出來的想法，要多加注意。

愛情運勢★★★

對於情感會覺得對方始終做的不夠，不夠體貼或是不夠包容你，但奧斯提醒你下周的感覺將是雙向的，所以相對的也要注意一下伴侶的狀況。

事業（學業）運勢★★

下周要多注重職場上同事之間的相處，有人際關係停滯的狀況存在，所以要留意和同事間的相處，避免一些無謂爭執或多點禮貌會好一些。

金錢運勢★★★★

正財運平淡，但偏財部分或許會有不錯的投資機會上門，可以多加留意一下。

天秤座

開運顏色：粉藍色

幸運數字：75

整體運勢★★★★

天秤朋友的下周會是個豐收安逸的一周，但也因此容易感到滿足而停下努力的腳步，休息之後還是要繼續邁步向前，向下一階段的目標前進。

愛情運勢★★★★

感情的發展方向也都在兩人的預期之中，將會是還不錯的一周，對於未來情感的規劃也越來越清楚，雙方也都很願意溝通目前這段情感的未來。

事業（學業）運勢★★★★★

雖然過去存在著辛苦與勞累，但隨著下周的回報也不再那麼在意，也因為如此自己更加願意投入在工作上，對於工作的目標也更加的清晰。

金錢運勢★★★★★

正偏財運都還不錯，有投資習慣的朋友在下周有望開始獲得回報。

天蠍座

開運顏色：綠色

幸運數字：80

整體運勢★★★

天蠍朋友下周要稍微當心了，過往的努力是否是正確的呢？目前的穩定在下周可能受到過往努力或粗心大意的影響導致有狀況失衡的暗示存在。

愛情運勢★★

問題的產生需要兩人共同的解決，若只是單方的在意與努力，對愛情將會造成更大的裂痕，下周在感情上如果遇到些問題兩人要好好的溝通與努力。

事業（學業）運勢★★★

在工作事業上自己對於目前環境沒有什麼信心，也不覺得自己能夠勝任目前的工作，開始有偷懶怠惰的想法出現，多少會影響自己。

金錢運勢★★

財運不佳的一周，進財機會較少，容易因為情緒有花費過多的狀況。

射手座



開運顏色：灰色

幸運數字：01

整體運勢★★★★

射手朋友，過去的紛擾都將在下周開始趨近於平靜，內心感受也踏實許多，而如果一直以來有心浮氣躁感覺的朋友，也將是讓你備感舒適的一周。



愛情運勢★★★★

愛情運勢相當穩定，沒有煩人的阻礙，彼此的互動關係也相當的良好，奧斯提醒適時地給彼此點空間會更增加感情的升溫。

事業（學業）運勢★★★★

對目前的現況也都能接受並安於現狀，對於工作上的回饋或是努力都是更加地願意，並且更懂得如何提升自己的工作職場表現。

金錢運勢★★★★

正財運都還算不錯，可以多加留意職場前輩或是年齡稍長的朋友所帶來的投資訊息。

摩羯座



開運顏色：橘色

幸運數字：23

整體運勢★★

摩羯朋友下周有點自找麻煩了，面對許多事情也多了點猜忌，而這樣的狀況讓自己下周顯得焦躁憂慮許多，容易想不通或卡在腦袋瓜裡頭。

愛情運勢★★

安全感的降低連帶感情上的猜忌狀況增加許多，身為你的另一半也因為如此下周顯得較有壓力，這部分千萬要多加注意。



事業（學業）運勢★★

對自我的不信任及環境的沒安全感也存在許多，開始懷疑自己的工作努力與付出，究竟是不是必要的？也懷疑自己是否適合這份工作。

金錢運勢★★

正財運以及偏財運都不是太理想，別過度開銷花費。

水瓶座



開運顏色：鮮綠色

幸運數字：99

整體運勢★★

水瓶朋友突然變得優柔寡斷了起來，奧斯提醒下周要拿出過往自己那果斷的行動力，面對問題或狀況努力積極的面對問題並解決它。

愛情運勢★★★

相處模式出了點問題，或許是尋找新承諾的時機點已來到，所以奧斯會建議下周在面對情感中的問題時，盡量心平氣和地面對會比較好。

事業（學業）運勢★★★

做起事來顯得不是這麼的順利，讓自己感到灰心，所以下周在面臨問題時可以多加嘗試其他的方法，可別讓自己在同樣的狀況裡繞太久。

金錢運勢★★

下周金錢的支出多來自於聚會或是約會，所以盡量避免出席一些不必要的場合，讓荷包少失點血。

雙魚座



開運顏色：白色

幸運數字：09

整體運勢★★★

雙魚朋友將成功的機會越推越遠，另外下周情緒起伏較大，有不小失控的可能性存在，避免接一些超出自我能力的工作而忙壞自己。

愛情運勢★★★

雙方下周在感情上出現了點困難，也因此互動及溝通都減少許多，某種程度來說，這將影響彼此對於這段感情的信心與努力的意願。

事業（學業）運勢★★

容易產生忌妒別人或排斥別人的狀況及想法，讓自己對於同事之間都堤防並且產生不少防備心，奧斯提醒下周面對這樣問題要多敞開自己的內心會比較好。

金錢運勢★★

正偏財運皆不理想，容易因為一時心情不好而支出了金錢。

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