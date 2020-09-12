更適合女生的「14：10斷食法」　國外網紅實測一個月瘦5公斤

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近期「斷食法」風靡，對於平常沒時間運動的忙碌上班族來說，算是容易執行的瘦身方法，除了很多明星都追捧的「168斷食法」，先前也和各位介紹過相對更輕鬆的「52輕斷食」，一位國外網紅則是使用折衷的「14：10斷食法」，一個月內瘦了5公斤！不會太過嚴苛，也不會因太過容易而沒有效果，以下就一起來看看：

▲國外網紅Sanne Vleot使用14：10斷食方法。（圖／翻攝自IG@sannevloet，以下同）



Sanne Vloet不只是一位模特，也是一位網路上頗具名氣的YouTuber，本就是標緻纖瘦的模特兒身材，由於在疫情期間較少接到工作，心情受影響而導致暴飲暴食，瞬間發福5公斤，為了找回原先的自己，也是對自己來說最健康的狀態，Sanne開始了飲食控制計畫。

▲一個月內成功恢復超模體態。（圖／截圖自YouTube@Sanne Vloet）



在這期間Sanne採取14：10間歇性斷食，把一天的進食時間集中於10小時內完成，比起一開始為男性而設的「168斷食」稍微寬鬆些，也能較無壓力的達成，由於Sanne個人沒有吃早餐的習慣，通常會從接近中午12點左右開啟第一餐，晚上10點後不吃東西，這樣看來似乎對一般人來說也是可行的！

遵循「14：10斷食」是飲食控制期間最大準則，但是也要多加注意其他的規範，以及能讓減肥事半功倍的小撇步。例如在飲食上Sanne特別叮嚀大家最好在家裡自己煮，外面的食物之所以好吃是因為大多都重油、重鹹，在家煮可以更好自己掌握健康食材與份量；以及要記得喝下大量的水，在居家隔離期間Sanne經常補充水分，可以增加代謝，這點很重要。另外，Sanne也會一週選5天每天撥空30分鐘左右做運動，不限種類。

而在菜單上Sanne並沒有特別侷限，第一餐（早午餐）大多以輕盈的水果果昔、燕麥、優格為主，午間正餐則喜歡吃各種沙拉，或是清淡的薄餅料理，晚餐豐盛一點沒關係，像是咖哩、披薩、烤魚、炒飯都可以，吃飽不吃撐，隔天才不會太過飢餓忍不住多吃東西，破壞14：10的準則。

▲早、午餐盡量已輕盈感食物為主，晚餐不侷限，但是盡量自己煮，以掌握健康的材料。（圖／截圖自YouTube@Sanne Vloet）



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