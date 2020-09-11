亮・珠寶／孔曉振戴滿伯爵旋轉首飾沒要嫁　30年經典原來是婚戒

▲伯爵亞太區品牌大使孔曉振配戴Possession系列作品，拍攝全新形象大片。（圖／伯爵提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

伯爵（PIAGET）第一款生活珠寶Possession系列30歲了！特別邀亞太區品牌大使南韓女星孔曉振，拍攝全新形象照演繹此系列的多變穿搭法，只見她一身休閒的丹寧裝或女人味十足的紅洋裝，都能與可以旋轉的趣味珠寶與鑽錶相襯，而當初誕生的理由很簡單，品牌想打造一款具代表性與原創性戒指，不如就從婚戒開始。

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金鑽石戒指（左）184,000元，18K白金鑲單鑽婚戒59,000元起。



▲孔曉振一身輕鬆自在的丹寧裝，疊戴伯爵Possession珠寶與腕錶很出色。

原本僅在婚禮或特殊節慶接受特別訂製戒指的伯爵，看準婚戒市場潛力，於1990年創作出中央戒環能旋轉的18K金Possession戒指，每個戒指出廠前要經過100,000次的旋轉測試，確保極為滑順才能上市，迅速成為品牌最具代表性的婚戒，從鑲嵌單顆美鑽、7顆鑽石、全鑲鑽的華麗版，到今日增加彩色寶石設計，並從戒指延伸出耳環、項鍊與手環等全品項商品，愛情信物搖身一變成為時髦的首飾。

▲伯爵Possession系列18K玫瑰金土耳其石鑽石戒（左）100,000元，18K玫瑰金青金石鑽石墜鍊218,000元。



▲伯爵Possession系列18K玫瑰金鑽石墜鍊可翻轉至背面刻字，198,000元。



尤其近幾年珠寶疊戴風潮盛行，不同款式混搭才是王道，讓伯爵年年推新款壯大陣容。孔曉振在最新形象照即示範休閒與正式場合穿搭，身穿一身丹寧裝時，除了戴上Possession玫瑰金首飾，不忘加入青金石、綠松石等不同藍色調的Possession項鍊與戒指，呼應服裝色調；而女人味造型時，換上多個18K金鑲鑽手鐲與鑽錶，流露貴氣。

▲伯爵Possession系列30周年限定18K金鑽石手鐲（左）610,000元，鑲90顆鑽石手鐲377,000元

今年伯爵為Possession系列推出30周年限定版，包括3款全球限量130只的Possession 18K金手鐲，各自於環圈或開口旋轉小球上鑲嵌不同數目的美鑽，另有一款錶徑29mm的18K黃金雪花鑲嵌錶盤腕錶，也是慶祝30周年的特別款。

▲孔曉振佩戴伯爵Possession系列30周年限定的18K黃金雪花鑲嵌錶盤腕錶29毫米款，930,000元。

