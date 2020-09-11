昆凌與「唐綺陽」撞髮臉小到快不見　晉升COACH寵兒強力帶貨

記者王則絲／台北報導

天王嫂昆凌近日宣布成為COACH品牌摯友，並拍攝了一系列秋冬形象大片，展現強烈個人風格魅力，一口氣換上多種妝髮來搭配鮮明的搶眼造型，其中昆凌頂著一頭略顯凌亂的漆黑瀏海中長髮來搭配中性西裝，令人不禁聯想到有著同款招牌瀏海的星座專家「唐綺陽」，蓋在昆凌臉上簡直快讓原先的巴掌臉消失。

▲昆凌與星座專家唐綺陽撞髮。（圖／品牌提供、翻攝自IG@jessetang11）



年紀輕輕就與天王周杰倫結婚、生下二寶組成美滿家庭，但是昆凌的事業也沒有因此而停擺，反而持續在成長，不僅擁有自己的服裝品牌「JENDES」、隱形眼鏡品牌「QUINLIVAN」，憑著姣好外貌與個人的時尚感，更是各大品牌的寵兒，這次晉升COACH品牌摯友，不只是與唐綺陽撞髮，另外兩套造型也美得吸睛。

▲綠色毛絨大衣，NT＄105,800。（圖／品牌提供）



包括氣勢搶眼的綠色毛絨長大衣，襯托出一股貴氣，奢華摩登的氛圍與另一套紅色印花連身裙裝形成強烈對比，濃濃的80年代復古風格，用撞色搭配出可愛俏皮的感覺，羊毛捲髮讓昆凌的精緻臉孔猶如洋娃娃一般，十分浪漫少女，且手上拎的每一款包都好燒，全都是本季的焦點包款。

▲紅色復古印花洋裝，NT＄32,800。（圖／品牌提供）



▲COACH X JEAN MICHEL BASQUIAT 聯名系列香蕉方包，NT＄27,800。（圖／品牌提供）



▲COACH秋冬新包款「ALIE」肩背包，NT＄27,800。（圖／品牌提供）



▲COACH X JEAN MICHEL BASQUIAT 聯名系列「Beat」包款，NT＄25,800。（圖／品牌提供）



備受各大時尚品牌們愛戴的昆凌，也經常在IG上曬包帶貨，最新的夯包款式全都不放過，像是先前昆凌背上了YSL本季全新的「SOLFERINO」包，以及橘色的BURBERRY LOLA包款，非常亮眼。

▲昆凌日常曬包。（圖／翻攝自IG@hannah_quinlivan）



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