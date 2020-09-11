fb ig video ETtoday search mobile

麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

>

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Travis Scott x McDonald’s 聯名放火超燒腦（圖 / 翻攝 Cactus Jack官網，以下同）

記者王蓁蓁／台北報導 

麥當勞兒童餐可以說是所有人的童年，想當年父母、小孩們狂熱於收集套餐贈送的玩具，而這次麥當勞直接攜手重量級饒舌歌手Travis Scott，聯名推出服裝配件系列，堪稱專屬「成人的玩具」，T恤、帽Ｔ是基本的，其他長短褲、帽子、拖鞋、鑰匙圈、籃球系列、領帶、襪子等等超多品項，甚至有網友笑說整套買下來，就可以去麥當勞打工了！

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲番茄醬Ｔ恤、薯條Ｔ恤，約NT$1410。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲滿版logo牛仔長褲，約NT$ 2643，logo牛仔短褲，約NT$2115。

系列中除了不斷注入Travis Scott x McDonald’s 的logo，也將極具辨識度的薯條、雞塊、番茄醬等元素放入此次聯名裡，其中放大版的超真實雞塊抱枕、寫著麥當勞口號「I’m love it」的餐盤更是讓網友直呼「真的是什麼都賣」！最貴從7千多元的地毯到4百多元的鑰匙圈都有，T恤約1400元，要入手並不難。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）▲▲「I’m love it」餐盤，約NT$881 ; 雞塊抱枕，約NT$2643。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲蘋果派帽Ｔ，約NT$2585 ; 聯名logo鑰匙圈，約NT$440。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲沾醬Ｔ恤、Deserve a breakＴ恤，約NT$1410。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲薯條室內拖鞋，約NT$1468。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Travis Scott套餐收據地毯，約NT$7344。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲微笑棒球帽，約NT$1292。

9月10日首波開賣，一開售幾乎所有商品都全數售罄了，也可見速食界與饒舌界兩大巨頭聯手的魅力，沒跟上首波的潮流迷們也不用擔心，官網陸續不定時更新中，而且完全不重複，隨時更新網頁都有驚喜。

▲麥當勞出2700元雞塊抱枕！與饒舌歌手Travis Scott聯名放火　大推「成人玩具」 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Travis Scott x McDonald’s 9月10日首波開賣，一開售幾乎所有商品都全數Sold Out了。

除了聯名商品，最讓麥當勞迷們最期待的是「Travis Scott套餐」！這是麥當勞繼1992年推出籃球天王麥可喬登（Michael  Jordan）套餐之後，再度以「每個人都有最喜歡的麥當勞餐點」為靈感，打造了Travis Scott最愛的套餐，內容為一個特製的 The Travis Scott 漢堡、可樂、薯條，總價 6 美元（約 176元台幣），其中The Travis Scott 漢堡，是麥當勞為此次聯名推出的全新餐點，薯條也將大家熟悉的番茄醬改成BBQ醬，據說那也是Travis Scott本人最喜愛的。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

麥當勞, Travis Scott, 聯名, 雞塊, McDonald’s
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

iPhone四大隱藏神技巧必學　「單手截圖」果粉直呼太好用

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

誰都約不動！天生邊緣人星座Top 3 　摩羯恐懼交友、冠軍無懸念

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

住宿券破盤價2288元！到清境像到歐洲　絕美佛羅倫斯山莊拍到手軟

《小紅書》推爆！超正53歲阿姨「美白祕方」，吸引萬人收藏 宋茜氣勢輸了！華莎用「翹臀」演繹同款丹寧Pin包太帥氣 超會放線、備胎最多的3大星座！Top 1養魚達人到處撒網 被143萬元「LV極光包」燒到！Melody亮金句：沒有一點虛榮，還是女人嗎？ LVMH指控Tiffany不誠實、營運不善　聯姻不成撕破臉互告 少女心炸裂！星巴克首次聯名Rebecca Minkoff　珍珠馬克杯、提袋超燒 絕對捨不得弄丟的「精品環保吸管」　LV連吸管刷都是Monogram印花

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面