麥當勞出2600元「雞塊抱枕」！聯名饒舌歌手Travis Scott推「大人的玩具」

▲Travis Scott x McDonald’s 聯名放火超燒腦（圖 / 翻攝 Cactus Jack官網，以下同）

記者王蓁蓁／台北報導

麥當勞兒童餐可以說是所有人的童年，想當年父母、小孩們狂熱於收集套餐贈送的玩具，而這次麥當勞直接攜手重量級饒舌歌手Travis Scott，聯名推出服裝配件系列，堪稱專屬「成人的玩具」，T恤、帽Ｔ是基本的，其他長短褲、帽子、拖鞋、鑰匙圈、籃球系列、領帶、襪子等等超多品項，甚至有網友笑說整套買下來，就可以去麥當勞打工了！

▲番茄醬Ｔ恤、薯條Ｔ恤，約NT$1410。



▲滿版logo牛仔長褲，約NT$ 2643，logo牛仔短褲，約NT$2115。

系列中除了不斷注入Travis Scott x McDonald’s 的logo，也將極具辨識度的薯條、雞塊、番茄醬等元素放入此次聯名裡，其中放大版的超真實雞塊抱枕、寫著麥當勞口號「I’m love it」的餐盤更是讓網友直呼「真的是什麼都賣」！最貴從7千多元的地毯到4百多元的鑰匙圈都有，T恤約1400元，要入手並不難。

▲▲「I’m love it」餐盤，約NT$881 ; 雞塊抱枕，約NT$2643。

▲蘋果派帽Ｔ，約NT$2585 ; 聯名logo鑰匙圈，約NT$440。

▲沾醬Ｔ恤、Deserve a breakＴ恤，約NT$1410。

▲薯條室內拖鞋，約NT$1468。

▲Travis Scott套餐收據地毯，約NT$7344。

▲微笑棒球帽，約NT$1292。

9月10日首波開賣，一開售幾乎所有商品都全數售罄了，也可見速食界與饒舌界兩大巨頭聯手的魅力，沒跟上首波的潮流迷們也不用擔心，官網陸續不定時更新中，而且完全不重複，隨時更新網頁都有驚喜。

▲Travis Scott x McDonald’s 9月10日首波開賣，一開售幾乎所有商品都全數Sold Out了。

除了聯名商品，最讓麥當勞迷們最期待的是「Travis Scott套餐」！這是麥當勞繼1992年推出籃球天王麥可喬登（Michael Jordan）套餐之後，再度以「每個人都有最喜歡的麥當勞餐點」為靈感，打造了Travis Scott最愛的套餐，內容為一個特製的 The Travis Scott 漢堡、可樂、薯條，總價 6 美元（約 176元台幣），其中The Travis Scott 漢堡，是麥當勞為此次聯名推出的全新餐點，薯條也將大家熟悉的番茄醬改成BBQ醬，據說那也是Travis Scott本人最喜愛的。

在 Instagram 查看這則貼文 flame（@travisscott）分享的貼文 於 PDT 2020 年 9月 月 8 日 下午 4:00 張貼