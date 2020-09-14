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網友一次狂掃40瓶！理膚寶水溫泉噴霧兩大罐下殺799元　一噴肌膚就聽話

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記者李薇／台北報導

理膚寶水（La Roche -Posay）的溫泉舒緩噴液一直以來都是品牌的明星商品，因為使用起來非常溫和、不管是多敏感的肌膚都可以靠它舒緩，但你一定沒想過粉絲可以多麽瘋狂，有人就一次買40瓶回家用，「我臉會過敏所以想到就噴」，可見真的是非常好用，才會如此狂掃不手軟。

 ▲Her理膚寶水溫泉噴液。（圖／Her）

▲理膚寶水溫泉舒緩噴液，300mlx2，原價1,300元，特價799元。點我購買。

工作忙碌、外在環境污染高，很多人常常遇到肌膚失衡的狀態，加上醫美盛行，泛紅、痘痘、過敏經常找上門，而理膚寶水的溫泉舒緩噴液因為成分單純，只有對肌膚好的礦物質，因此很多人只要肌膚出狀況，就會找它，保證一用就有效，爛臉都可以救回來。

理膚寶水溫泉舒緩噴液是百分之百來自法國理膚寶水（La Roche -Posay）小鎮的溫泉水製成，含獨特微量元素「硒」與其它微量元素，如鈣、矽酸鹽等，沒有添加物與防腐劑，加上無菌裝瓶，使用起來更安心。

 ▲理膚寶水,溫泉水,保養,Her和她。（圖／IG）

▲很多人都買來隨手就噴。（圖／larocheposayjp IG）

有網友表示，「溫泉舒緩噴液用來濕敷舒緩真的超棒！之前做完臉都要一個多禮拜才會完全退紅，每天敷這個4天就退紅了」，不僅是做完臉能有效呵護，過敏肌的網友也曾留言，「我溫泉水是噴不手軟的，昨天才去掃40瓶150ml的，臉會過敏所以想到就噴」，不但有鎮靜的效果，還可以加強保濕潤澤。

 ▲理膚寶水,溫泉水,保養,Her和她。（圖／IG）

▲溫泉水噴多對肌膚保濕效果很好。（圖／larocheposayjp IG）

溫泉舒緩噴液用途廣、任何時候都可以噴，除了可以舒緩泛紅不適、敏感肌適用，健康的肌膚也可以靠它保濕，像是曬後、醫美術後都可以使用，尤其像是很多女孩都在冷氣房工作，辦公桌上就很適合放一罐，隨時補噴，上妝後也可以當作定妝噴霧使用，非常多功能。

▲Her理膚寶水溫泉噴液。（圖／Her） 

▲理膚寶水溫泉舒緩噴液，300mlx2，原價1,300元，特價799元。點我購買。

「Her和她」推出理膚寶水溫泉舒緩噴液300ml兩入，原價1300元、特價799元，相當於一瓶只要400元左右，非常划算，隨時補噴都不心疼，加入「Her和她」會員還可以領取購物金，以及享有滿額免運的優惠，一定要記得加入喔！

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理膚寶水, La Roche -Posay, 溫泉水, 溫泉舒緩噴液, 保養, Her和她, Her
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