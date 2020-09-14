「小臉高馬尾」超有心機，讓男友也招架不住！Jennie、宣美都在綁

▲超有心機的「小臉高馬尾」讓韓國女明星都搶著綁。（圖 / 翻攝IG＠lalalalisa_m、＠jennierubyjane、＠miyayeah）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

天氣炎熱，不論是去到了戶外、還是出遊玩耍，都要被黏在脖子上的頭髮逼瘋了，快來跟上人間香奈兒Jennie、宣美等韓國女明星都在綁的「小臉高馬尾」，讓馬尾造型涼爽又能小臉get，瞬間電暈男友。

透過綁在耳朵上方的高馬尾往上提升臉部線條，展露出纖細的頸部線條，再留下一些細碎的髮絲在兩頰，尤其圓潤臉型的人，小臉修飾效果更加明顯！



Jennie 隨興的高馬尾

Jennie將隨手綁起的高馬尾上方收乾淨，露出無妝感的臉龐，故意抓出來的鬢角髮絲修飾臉頰，展現純真的氣息，頭上的藍色髮帶增加整體造型亮點！

▲Jennie將高馬尾上方收乾淨，展現純真的氣息。（圖／翻攝 Jennie instagram）

宣美 甜美復古高馬尾

帶點復古微捲的高馬尾，也可以學宣美將頭髮綁起來之前，先簡單地用電棒把頭髮燙捲，尤其是散落在臉頰旁的髮絲，既涼爽又甜美。

▲宣美利用電燙棒綁出甜美復古高馬尾。（圖／翻攝 宣美 instagram）

秀智 學長初戀高馬尾

國民初戀秀智直接將散亂的高馬尾，紮在靠近頭頂的地方，隨意掉落在兩頰旁的髮絲，展現凌亂率性的氛圍，格子短裙與小外套，還偷偷露了小蠻腰，更顯俏皮活力。

▲國民初戀秀智散亂的高馬尾，展現凌亂率性氛圍。（圖／翻攝秀智 instagram）

Lisa 真人芭比高馬尾

Lisa將超長的頭髮完整收齊，乾淨的高馬尾增加了臉部的立體感，小臉輪廓更加明顯，完美地展現了「人間芭比」的造型。

▲人間芭比Lisa以乾淨的高馬尾增加臉部的立體感。（圖／翻攝 Lisa instagram）

Joy 繽紛的髮飾造型

超人氣韓國女團Red Velvet的Joy活潑可愛的形象深植人心，擅長利用高馬尾、公主頭等髮型變化來修飾小臉，喜歡收集各種髮飾的她，會迎合當天的穿搭色系搭配，想要為每一天的造型增加變化，就趕快追蹤她呀！



▲Joy將高馬尾綁上粉色髮式，搭鮮豔的印花上衣，髮際線附近則留下髮絲修飾小臉。（圖／翻攝Joy instagram，以下同）

▲Joy收乾淨臉頰附近的頭髮，用綠色髮圈綁起公主頭，散落在肩膀上的頭髮更顯浪漫。



▲正直青春的少女，隨手綁起的馬尾率真可愛，Joy不忘要用亮眼的髮飾，來為整體造型加分。

▲看似整個綁起的包頭，其實稍微留髮絲在臉頰附近修飾，是Joy的少女小心機，一覽無遺。

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