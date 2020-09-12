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幾米經典繪本變手錶！指針是月亮與男孩　限量600支粉絲必收

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編輯／Emily　圖／品牌提供、翻攝自runat.co.jp

幾米的繪本深受大家喜愛，插畫童趣可愛、故事療癒人心，這次與手錶品牌Infantry合作推出聯名系列，將《月亮忘記了》、《向左走向右走》等經典作品結合手錶，故事中的角色躍上錶面活潑生動，讓人看錶就能想起繪本裡的情節，首波限量600支，粉絲們必須收藏。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

手錶品牌Infantry推出的「幾米聯名錶」，挑選幾米具代表性的作品做為主題，第一款是以《月亮忘記了》為靈感，錶面、錶帶都是夜空一般的深藍色，中間以月亮為時針、分針，男孩為秒針，動的時候彷彿遨遊在月亮間。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

第二款是《向左走向右走》，這是幾米首次描繪男女情感的作品，還曾翻拍成電影，錶面上以女生為時針、男生為分針，每一個小時只能相逢一次，下一秒又將擦身而過，如同繪本的情節一樣，雖然往不同方向走，卻會有命運般相遇的一天。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

除了以上兩款，還有一款是《森林裡的秘密》主題。這系列手錶本身有細膩的圖案之外，包裝盒也非常用心，畫滿精美的插畫，讓人想好好保存，錶帶是可拆式設計，能依穿著搭配不同錶帶。「幾米聯名錶」9月15日會在Infantry官網、官方蝦皮、Kidult Toy大小孩企業社開賣，三款各限量200支。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲「幾米聯名錶」售價台幣2,399元。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲錶帶可拆換，前100名購買會加贈質感羊毛錶帶一組。

喜歡可愛插畫手錶的話，經典卡通《哆啦A夢》為了歡慶50周年，官方特別推出「Doratch」限量版紀念手錶，分別有「Pan-Paka-Pan」和「ROLLER」兩種款式，其中「Pan-Paka-Pan」非常特別，是以哆啦A夢的鈴鐺為靈感，做成黃色的鈴鐺造型，蓋子打開才看得到錶面，上面是50周年紀念插圖，非常有紀念價值。兩款手錶售價26,400日圓（約台幣7,277元）。

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

▲幾米聯名錶。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

幾米, 繪本, 手錶, 向左走向右走, 月亮忘記了
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