在家開烤肉趴只要988元！電烤盤搞定所有食材　還能「排油」太驚豔

記者李薇／台北報導

中秋節烤肉是一定要的「儀式」，家人朋友趁機聚在一起開趴超開心，但要準備炭火、烤爐、網架等等各種用具，還要爆汗煽火實在累人，其實辦烤肉趴有簡單方法，入手KINYO五段火力多功能電烤盤，可以在家裡吹冷氣邊烤肉邊拍美照，插電就能用、同時處理多種食材，傾斜腳架設計還能「排油」，輕鬆方便又健康，簡直是烤肉一大福音。

▲KINYO五段火力多功能電烤盤BP-30，原價1,680元，特價988元。點我購買。



KINYO五段火力多功能電烤盤採用大面積的烤盤設計，總共分為3區，不但可以烤肉、海鮮，還可以炒蔬菜、煎牛排、玉子燒、大阪燒、鐵板麵、荷包蛋，用法多元，能變化出的料理也豐富，平板區還附有鍋蓋，可以把不易熟的海鮮、想要軟嫩的蔬菜等放進去。

▲中秋節可以輕鬆享用烤肉。（圖／Pexels）



底部為大面積加熱管，具備五段式火力可以調整，最高溫攝氏240度，安全又可以均勻加熱，再也不用擔心火升不起來、被木炭弄得灰頭土臉，插電開火後輕鬆烤肉，舒服又享受。

▲KINYO電烤盤輕鬆搞定所有食材。點我購買。



同時採用油切溝槽、漏油孔、盤面傾斜腳架設計，料理時可輕鬆排出多餘油脂，少油無煙更健康，烤盤採用不沾鍋的塗層，不用擔心烤魚沾鍋的問題；溫控器採用分離的設計，清洗方便好用，收納也更加安全。

▲KINYO五段火力多功能電烤盤BP-30，原價1,680元，特價988元。點我購買。



今年中秋就美美的搞定烤肉吧！購物平台「Her和她」就推出KINYO 五段火力多功能電烤盤，原價1680元、特價988元，加入會員「Her和她」還可以領取購物金，一定要記得入會，購物更划算。