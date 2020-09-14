包・開箱／CHANEL秋冬夯款「絲絨枕頭包」！鑲滿金扣雙C超難抗拒

▲香奈兒（CHANEL）秋冬大勢絲絨包搶先看 。（影／記者林明瑋、鮑璿安攝）

記者鮑璿安／專題報導

香奈兒（CHANEL） 秋冬高級時裝系列，貫徹嘉柏麗香奈兒女士喜愛的馬術運動展開，整體簡潔且率性，本季最新包款更將療癒的絲絨材質注入其中，雙C Logo手拿包運用蓬鬆柔軟的觸感搭配金扣，將整體奢華氣息提升至極，隨著天氣轉涼，由CHANEL掀起的「絲絨熱潮」歸來，快跟著《ET FASHION》仔細看！

在 Instagram 查看這則貼文 CHANEL（@chanelofficial）分享的貼文 於 PST 2020 年 3月 月 3 日 下午 1:01 張貼

▲香奈兒秋冬最新包款，絨布材質一躍而上手拿包、口蓋包 。（圖／CFP）

還記得今年（2020）CHANEL 秋冬大秀由超模Rianna Van Rampaey 携手維多利亞伽里蒂（Vittoria Ceretti） 開場，秀場以蜿蜒流動的白色地層邊界鑲上黑色線條仍是歷歷在目，本季將「馬術運動」視為美感的重要呈現，由此便能看出秋冬包款不同過往的特色，遊走於叛逆與浪漫之間十分迷人。

▲絨布多彩寶石鑲飾手拿包與絨布雙C Logo手拿包 ，NT244,500。（圖／CFP、記者鮑璿安攝）

秋冬其中一項大勢元素莫過於絲絨材質，本次呈現在絨布多彩寶石鑲飾手拿包、絨布雙C Logo手拿包、手提口蓋包之上，結合「枕頭包」蓬鬆柔軟的外型，CHANEL運用多彩寶石以及經典雙C點綴包身，每一顆寶石和金扣好似從包款中盛開，一次就能收藏超多雙C，簡直是所有女人的夢想；然而手拿包的實用性質則體現在上方的開扣，輕輕開袋，便能使用充足的空間置物，輕捧手上絲毫不顯累贅，兼具華麗與功能性。

▲絨布手把口蓋包以鑽飾雙C旋鈕為點睛之筆，讓秋冬時節更顯耀眼 。（圖／CFP、記者鮑璿安攝）

針對時尚迷最愛的「口蓋包」系列，當然不能少了質感絨布的存在，手把口蓋包以鮮明菱格紋與耀眼的雙C旋鈕相佐，閃亮的鑽飾提升整體質感，轉開旋鈕輕開袋，多夾層區分置物空間，內袋更以酒紅與黑色撞色彰顯衝突美，且豐富手提、肩背雙重需求，在秋冬時節更顯耀眼。

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