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Jo Malone又放火！別墅蠟燭白色瓷瓶好優雅　馬卡龍香味引人遐想

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記者李薇／台北報導

英國Jo Malone最近全新推出全新的「別墅蠟燭系列」，以優雅的白色瓷身設計，光是外型就美到不行，搭配上全新的香調，總共推出6款香氣，其中一款更是以馬卡龍做為概念設計，據說點燃之後是令人著迷的香甜味道，讓人忍不住期待是否會引進台灣。

 ▲Jo Malone,嬌蘭,Diptyque,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／微博、品牌提供）

▲Jo Malone,嬌蘭,Diptyque,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／微博、品牌提供）

▲Jo Malone推出全新的蠟燭。（圖／微博）

Jo Malone最近又來放火，居家香氛的蠟燭系列推出「別墅蠟燭款式」，一共6種香味，包括無花果與黑醋栗、薰衣草與獨活草、野莓與荊棘、番茄藤葉、粉彩馬卡龍、燃燒灰燼等香味，每一款都是新的味道，之前在別的蠟燭尚未出現過的香氣。

▲Jo Malone,嬌蘭,Diptyque,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／微博、品牌提供） 

▲白色瓷瓶身相當美麗優雅。（圖／微博）

不只有Jo Malone會讓人又引發消費的衝動，DIPTYQUE最近也推出全新限量Othoniel Rosa奧索尼爾玫瑰系列，玫瑰香氛中還添加了粉紅胡椒、黃葵籽、亞基戛納木以及摒棄了泥土氣息的純淨廣藿香，為整款作品平添了玫瑰香氛之外令人驚豔的香料香氣，而岩蘭草的木香則與精緻的玫瑰花香交相輝映，令多重香氣得以完美釋放，馬達加斯加黑胡椒展現的無疑是diptyque經典的嗅覺驚喜之一。

▲Jo Malone,嬌蘭,Diptyque,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／微博、品牌提供） 

▲Othoniel Rosa 奧索尼爾玫瑰香氛蠟燭190g、售價2,400元。（圖／品牌提供）

香氛世家嬌蘭也在之前推出幸福永駐鈴蘭香氛蠟燭，由柔軟的綠蠟搭配精緻的白色餅乾瓷罐，交織出清新純淨的設計風格。伴隨春天微甜爛漫氣息，點燃淡淡鈴蘭花香與朵朵玫瑰芬芳，空氣中飄逸溫暖純淨與優雅香氣，讓這個春天沉浸著歡愉幸福氛圍。

▲Jo Malone,嬌蘭,Diptyque,香氛蠟燭,蠟燭,香氛。（圖／微博、品牌提供）

▲嬌蘭幸福永駐 鈴蘭香氛蠟燭180g、售價3,050元。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

Jo Malone, 嬌蘭, Diptyque, 香氛蠟燭, 蠟燭, 香氛
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