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婚紗天后設計鑽飾誘小資女　4萬入手bling bling耳環

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▲Hearts On Fire發表與Hayley Paige聯名珠寶。（影／記者陳雅韻攝）

記者陳雅韻／台北報導

「鑽石是女人最好的朋友」，無論是小資女或金字塔客層，都想追尋夢想中的閃亮鑽石，美國鑽石品牌Hearts On Fire便是圓夢好手，今推出攜手美國婚紗天后Hayley Paige的新一代聯名珠寶，從她創作的婚紗禮服發想，打造每日可佩戴亦可混搭的珠寶，約10萬元便能入手；國際拍賣行蘇富比（Sotheby’s）則瞄準富豪市場，以無底價方式上拍1顆102.39卡拉D色完美無瑕橢圓形白鑽鑽石，創拍賣史先例。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲模特兒疊戴Hearts On Fire與美國婚紗設計師Hayley Paige聯名珠寶。（圖／Hearts On Fire提供，以下同）

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）
▲Hearts On Fire BEHATI BEADED玫瑰金鑽石項鍊大型款式（左）193,000元，BEHATI SILHOUETTE白K金鑽石項鍊80,000元。

Hearts On Fire請Hayley Paige設計容易穿搭的生活珠寶，每件內側都鑲有一顆粉紅剛玉，洩露設計師的少女心，新作風格也一如既往浪漫迷人，將禮服上的幾何圖騰、珠飾元素運用在BEHATI系列，拋光的金珠鑲座與美鑽排出微笑線或如雙翼般的造型，部分小巧耳環可選購單邊。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire BEHATI白K金鑽石耳環（左）88,000元，可選購單邊的BEHATI BOLD SHAPE玫瑰金鑽石耳環40,000元。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）
▲Hearts On Fire HARLEY SILHOUETTE玫瑰金鑽石項鍊（左）69,000元，HARLEY XO白K金鑽石耳環大型款53,000元。

HARLEY系列則以簡潔V字與X線條為主，靈感源自婚紗凸顯腰身的抓摺設計，而風格最強烈的LOVE CODE系列HEARTBEAT鑽戒，演繹見到所愛之人心跳加速的心電圖線條，令人莞爾。

▲▼ Hearts On Fire 。（圖／公關照）

▲Hearts On Fire LOVE CODE HEARTBEAT玫瑰金鑽石戒，76,000元。

蘇富比則為收藏家圓夢，端出拍賣場上出現的第8顆超過100克拉的D色內部無瑕或內外無瑕白鑽，將於10月5日在香港以單一拍品形式拍賣102.39卡拉橢圓形D色無瑕、且屬於罕見的Type IIa類型橢圓形鑽石，從9月15日起以「無底價」接受網上出價，意即不論金額或鑽石本身的價值如何，最高的出價者將會是得標者。

▲▼ 蘇富比 。（圖／公關照）

▲蘇富比首開先例，將於15日起以「無底價」方式網上競標102.39卡拉D色完美無瑕橢圓形白鑽。（圖／蘇富比提供）

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關鍵字：

Hearts On Fire, 蘇富比, Sotheby’s
fashion.net

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