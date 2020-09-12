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小熊維尼餐具100元有找！大頭碗公、造型盤子萌到逼你收全套

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編輯／Emily　圖／翻攝自IG@daisolife、blog.naver.com/daisolife、loft.omni7.jp

韓國大創先前曾與迪士尼小熊維尼合作推出許多聯名商品，從文具到家居小物都有，這次又推出了「餐具系列」來搶錢！有小熊維尼、小豬、跳跳虎的全身盤、大頭造型碗、馬克杯等多種品項，每一款都萌翻，讓人想通通全收，把吃飯、喝水用的全換成小熊維尼。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

#小熊維尼全身盤

小熊維尼全身盤系列形狀偏長，是依照角色們的身型製作，乖乖站立的姿勢好呆萌，共有三種款式，分別是維尼、小豬和跳跳虎。料理用這款盤子裝看了心情瞬間療癒，也適合裝糖果、餅乾，順便當可愛擺飾。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲小熊維尼全身盤售價3,000韓元（約台幣73元）。

#大頭造型碗

這款大容量的碗做成小熊維尼的頭型，碗底部是維尼的笑臉，碗的邊緣還長出超Q熊耳朵，另外還有小豬和跳跳虎款。想想看用這碗裝滿滿的牛奶配玉米片、穀物，會不會太犯規，萌到讓人直接融化。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲大頭造型碗售價2,000韓元（約台幣48元）。

#小熊維尼隨行杯

這款隨行杯看起來清涼消暑，有黃、粉紅兩種顏色，杯身都是小熊維尼圖案，杯蓋是透明的，裡面有小隻的維尼公仔躺在彩色球球上，看起來超慵懶，杯子還附上一根吸管，飲用時更方便。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲小熊維尼隨行杯售價5,000韓元（約台幣123元）。

#手繪風餐盤

大部分的維尼商品都是鮮豔色系，但有幾款是走簡約手繪風，這系列以白色為底，上面有用線條描繪的維尼和小豬，漫畫感插圖清新文青，共有四種不同大小、款式的盤子，好想收齊一整組。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲手繪風餐盤售價1,000韓元（約台幣24元）到3,000韓元（約台幣73元）不等。

身為小熊維尼的粉絲，也不能錯過迪士尼和日本雜貨品牌LOFT推出的小熊維尼系列商品，這系列有收納袋、鉛筆盒、文具等眾多品項，其中餐具部份也很值得收藏，有維尼配上氣球、芒草圖案的小碟子，還有筷架和筷子，色調是白色搭配充滿秋意的黃、橘、咖啡，吃飯用這一組餐具絕對心情大好。

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲小熊維尼餐具系列。（圖／翻攝自blog.naver.com）

▲小碟子售價990日圓（約台幣272元），筷子&筷架組售價1,870日圓（約台幣515元）。

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關鍵字：

小熊維尼, 迪士尼, 盤子, 杯子, 大創, 韓國, 雜貨
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