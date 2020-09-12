超過一半人都不知！運動前「5種食物」別吃，小心越動越疲累

▲運動前以下飲食禁忌要注意，以免身體不適。（圖／Unsplash，以下同）

編輯 / Lily

想要為維持健康、身形曲線就要多動，運動已成為一種時髦生活方式，那麼要動之前，你都吃些什麼呢？國外飲食雜誌《Eat This，Not That》建議運動前5種食物別吃，以免運動不成，反而造成身體不適。

奶製品

起司、乳酪都能幫助補足身體能量，許多人運動前都會攝取，但其實內含的酪蛋白和乳清蛋白，都會需要一段時間才能被腸胃消化，若運動前吃，可能還會引起腹瀉、抽筋等症狀。

蔬菜棒

許多怕胖的女生都把蔬菜棒當成餐與餐之間的小點心，天然健康又能幫助身體排毒，但若是運動前吃則不建議，因為蔬菜棒無法補充運動所需熱量，身體的血液會沖到腸胃去消化高纖維食物，反而會消化不良。

酪梨

營養成分高的酪梨也是地雷，研究顯示高度運動前攝取高油脂食物，會感到疲累，運動時較無法有好表現。同理，像是高熱量的薯條等油炸食品也不建議食用。

巧克力棒或能量棒

運動前空腹吃巧克力棒或是能量棒，會使血糖在運動時快速急升，但維持不久也會隨之下跌，能量棒中的甜味劑會使血液中的胰島素失去平衡，糖分也無法送到肌肉中。

汽水等碳酸飲料

運動前應避免飲用碳酸飲料，當中產生的氣體和糖分會使腸胃感到不適，高糖分會使體內細胞缺水，使人容易失去力量和平衡感，反而會使你越運動越疲憊。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App