全球首次展出在台灣！Berluti 家居系列「水煮皮革花瓶」絕美登場

▲Berluti與歐洲家居大師攜手打造全新的家居及辦公系列，全球首次公開展示在台灣 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

法國品牌Berluti 以製作鞋履聞名，此次與歐洲家居大師攜手打造全新的家居及辦公系列，於今（11日）全球首度曝光就選在台北101，本次靈感來自上世紀 50 年代至 20 世紀末期各階段的標誌性設計，將水煮皮革、黃銅等獨特手工藝注入雜誌架、花瓶五件套組之中，讓家居用品增添復古時代色彩。

▲生黃銅材質雜誌架與開信刀，加入品牌標誌性的 Venezia 皮革，雜誌架，NT$ 120,000；藍色開信刀，NT$37,000。（圖／品牌提供）

Berluti家居及辦公系列分為4大設計師作品，第一部分的雜誌架與開信刀源自 1950 年，通體採用生黃銅材質，表層覆以品牌標誌性的 Venezia 皮革；另外一組圓弧邊角的矩形收納盒，全部由皮革手工縫製而成，是 Carl Auböck 二 世於 1951 年製作完成的，他的兒子 Carl Auböck 三世於上世紀 60 年代創作出辦公桌墊、筆筒、筆架、 文具收納盒和廢紙簍，同樣全由 Venezia 皮革手工縫製而成。

▲果盤三件套組是模擬手捧紙張時自然形成的輪廓與皺褶製成，皮恩喬雷花園綠色中型果盤NT$ 124,000 。（圖／品牌提供）

長形盒與方形文具盒則是標準純銀材質的盒體經切割後折疊，採用銅材與鉚釘飾面打造， 中央皮革隨著光線照射散發不同紋理，另也有果盤三件套組，比起方形盒更為柔軟，是模擬手捧紙張時自然形成的輪廓與皺褶，比起生硬的藝術品更具魅力。

▲水煮皮革放於木模具表面塑形，花瓶五件套薔薇粉色花瓶（右）NT$116,000 。（圖／品牌提供）

此外，少見的「水煮皮革」工藝也得到完美發揮，設計師Simon Hasan 將花瓶五件套組運用植物鞣製的皮革在水煮後套放於木模具表面塑形，內部以樹脂密封，最後加上Berluti標誌性的 Patina 古法染色技藝上色處理，鮮亮且吸睛。

▲該系列代表了自 1950 年至 2020 年 70 多年間的設計傑作，全球首次曝光就在台北101 。（圖／品牌提供）

該系列代表了自 1950 年至 2020 年 70 多年間的設計傑作，創意總監 Kris Van Assche 將皮恩喬雷花園綠、枇杷橙、烏托邦藍等大膽色系為整體增加質感，此次領先全球首度亮相就選在台北101，於9月11日開放展出，時尚迷們千萬別錯過了。