「小小兵」變身Reebok充氣鞋！黃膚色、厭世臉神還原　兩隻直接穿著走

編輯／Emily 圖／翻攝自sneakernews.com、Facebook@PUMATaiwan

運動品牌Reebok的經典鞋款Instapump Fury先前曾和許多卡通角色聯名，像《玩具總動員》、《湯姆貓與傑利鼠》、三麗鷗家族…都曾是他的合作對象。這次最新一款選擇與動畫《神偷奶爸》裡面擁有超高人氣的「小小兵」合作，整雙鞋的配色、設計與角色相似度極高，讓你的雙腳直接變成小小兵。

「小小兵球鞋」以Reebok招牌的Instapump Fury充氣鞋為基礎，整雙鞋面使用小小兵皮膚的鮮豔黃色，再加上藍色、螢光綠點綴，整體配色大膽、吸睛，特別的是Pump充氣鈕部份，直接做成小小兵眼睛，還神還原他半瞇的厭世神情，整雙鞋一看就會聯想到黃皮膚、穿著藍色吊帶褲、說著香蕉語的小小兵。

仔細看兩雙鞋的配色不完全相同，深藍和螢光綠的部分剛好對調，營造特別的撞色效果，鞋的背後有銀色裝飾，內部中間則印了滿滿的小小兵圖案，可愛度破表，身為粉絲千萬別錯過。這款球鞋目前還沒有詳細的販售資訊，但預計10月會登場，請繼續鎖定後續追蹤。

另外，PUMA則是和任天堂遊戲《超級瑪利歐兄弟》合作，推出歡慶瑪利歐35周年的聯名球鞋。這款PUMA RS-Dreamer Super Mario 64是籃球鞋，鞋面是大紅色，配上水藍色裁片裝飾，配色跟角色的服裝一樣超搶眼，鞋舌部份有寫上瑪利歐LOGO，背面則藏了無敵星星圖案，穿上去彷彿也能跳得跟瑪利歐一樣高。這款售價台幣4,280元，已經在PUMA指定門市販售。





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