小心別中標！6個「自毀式」壞習慣，會讓你越來越醜

▲一些生活中無意的小習慣，都可能會損害顏值。（圖／翻攝自IG/dlwlrma）

編輯 / Lily

女生追求美麗無極限，除了臉上抹的、吃入口的，都非常講究，但有的女生分明什麼都做足，反倒是越變越醜，這是怎麼回事呢？原來是因為日常的生活習慣導致顏值下降，以下6個變醜壞習慣，你中了幾個呢？

1.愛亂摸臉

許多人總有摸臉的壞習慣，不知不覺就把細菌抹在臉上，高溫讓油脂分泌旺盛，總讓粉刺痘痘長不停，這時若是亂摳、亂擠，會使臉上留下痘疤，之後就會變成肌膚暗沉，當臉上膚色不均，又怎麼漂亮的起來？

在 Instagram 查看這則貼文 ihara aoi（@aoi186）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 5 日 上午 6:07 張貼

2.愛吃糖

女生都很難抗拒甜食的誘惑，要知道吃太多糖會使肌膚產生糖化，會讓肌膚比同齡老得快。一般來說，營養協會建議一天攝取的糖分不要超過30g，但若喝一杯全糖奶茶，糖分就遠遠超過，必須得留意。

在 Instagram 查看這則貼文 新木優子（@yuuuuukko_）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 20 日 上午 7:29 張貼

3.用嘴巴呼吸

許多人都有這個毛病而不自知，正常來說一般人是用鼻子呼吸，若長時間用嘴巴呼吸容易導致牙齒不齊、嘴型外凸或下巴變形等問題，久而久之會影響臉部容貌。

4.愛吃口香糖

常吃口香糖會讓咀嚼肌變大，容易使臉型走樣，若你習慣單邊嚼，則容易造成臉部不對稱，到時候需要花更多金錢或是心力，才能將臉型矯正回來。

▲睡眠不足除了傷害肌膚，更會讓發胖機率大增。（圖／Unsplash）

5.熬夜

想要變瘦和變美，擁有充足睡眠是不變的定律，若你總是長期熬夜或是睡不好，絕對比別人老得快。臉上的乾荒、皺紋、斑點通通出來亂，熬夜這個壞習慣一定要趕快戒掉。

6.低頭玩手機

滑手機已成為生活常態，但若是長時間低頭會使臉部和下巴肌肉因為重力而下垂，雙下巴容易生成，不只如此，脖子上的頸紋也會加深，看上去更顯老態。

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