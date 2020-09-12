廖曉喬推自己入童裝坑　開大店以後買不停了

▲微風集團策略長廖曉喬7月底在IG公布懷孕喜訊。（圖／翻攝bridgette_xoxo IG）



記者陳雅韻／台北報導

微風集團策略長廖曉喬7月底在IG公布懷孕喜訊，親生寶寶還沒誕生，倒是馬不停蹄先催生她一手創立的複合童裝精品店babyMADISON的大計畫，正式於微風南山B1開設精品童裝專區，集結六大名牌童裝Fendi、Chloé、Dolce & Gabbana、Stella McCartney、Moschino開設專門店與親子Cafe，同時預告Burberry Kids也將回歸台灣市場，預計於明年春天加入陣容。

▲微風南山B1F規劃精品童裝專區，開設Chloé（由上至下）、Stella McCartney、Fendi等6大名牌童裝專門店。（圖／babyMADISON提供，以下同）



廖曉喬透露從小就覺得童裝可愛，高中一年級裁縫課教的第一個作業就是一件童裝，5年前微風信義開幕時，她雖然單身，但竟勇敢創立babyMADISON，她自嘲每次被問何時要生小孩，她就默默拓點，現在真的要迎接新生命了，也迎來babyMADISON在微風南山的專屬樓層，未來她的寶寶肯定有穿不完的時尚行頭了。

▲由CN花藝創辦人凌宗勇操刀設計的大樹區，兼具時尚感與童趣。



目前babyMADISON除了規劃六大名牌童裝專門店，還邀請CN花藝創辦人凌宗勇操刀設計時尚感與童趣風格兼具的大樹區；並與旅英插畫家Via Fang合作，依品牌特色創作森林動物圖像，將作為公共裝潢區的裝飾，或在童裝店員或購物袋上都可見可愛動物圖案；若逛累了，親子咖啡區是最佳休憩之處。

▲Moschino Kids熊熊經典包屁衣禮盒組（左）6,680元，Chloe Kids亮面皮鞋9,780元。

