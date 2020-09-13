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動物紋回歸！別只會穿豹紋　看大勢女星們將斑馬、乳牛融入日常

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▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲代表著狂野與性感的動物紋系列，又火回來了！趕快筆記看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常。（圖 / 翻攝 IG@kendalljenner、@hyunah_aa)

記者王蓁蓁 / 綜合報導

韓國女星、好萊塢巨星穿就是時髦，我們穿就變大嬸？代表著狂野與性感的動物紋系列，又火回來了！除了經典的豹紋、蛇皮，還有近年崛起的斑馬紋、乳牛紋，從服裝到各項配件，可以看見動物紋被運用在各大品牌中，時尚潮人們也先後在IG上曬出穿搭，《ET FASHION》整理出穿搭筆記，讓也想跟上的你能完美駕馭、玩出狂野的動物印花造型。

斑馬紋

若一開始擔心動物紋難駕馭，可以從黑白色系的斑馬紋開始下手，泫雅、李函都以黑跟白的單品延伸搭配，不僅不容易出錯，還能增加整體亮點 ; 又或者是像坎達兒珍娜（Kendall Jenner）直接購入一身套裝，時髦又搶眼。

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲泫雅上半身穿皮革外套，下身為斑馬紋長裙，開衩設計露出長腿，混搭球鞋穿出街頭感。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲李函以高腰喇叭長褲搭短版白Ｔ，成功穿出超修長比例。（圖 / 翻攝 IG@kiwileehana）

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲超緊身的斑馬紋絲質套裝，完全顯露坎達兒珍娜的好身材。（圖 / 翻攝 IG@kendalljenner）

除了穿在身上，以配件融入穿搭，也超級吸睛，李函跟莫莉都不約而同穿上深藍色系套裝，來襯托斑馬紋包款。

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲李函以成套丹寧搭BURBERRY斑馬紋皮革Lola·包，十分吸睛。（圖 / 翻攝 IG@kiwileehana）

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲BURBERRY斑馬紋皮革Lola·包，NT$65,000。（圖 / 翻攝品牌官網)

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲莫莉穿麂皮襯衫套裝拿Tod's斑馬紋迷你皮革手袋。(圖 / 翻攝 IG@molly_chiang）

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Tod's斑馬紋迷你皮革手袋，NT$95,400。（圖 / 翻攝品牌官網)

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲ Bottega Veneta The Chain Pouch 雲朵包，約NT$120,000。（圖 / 翻攝品牌官網)


豹紋
超級經典的豹紋，幾乎每季都可以在各大品牌中看見，被視為性感的象徵，完全是少女們想展現女性魅力的首選，尤其是時尚名媛孫芸芸，根本就是豹紋的狂熱粉絲，除了常見的深色以外，也可以嘗試不同材質的面料搭配，讓整體造型多樣又搶眼。

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▲泫雅穿收腰豹紋上衣，下襬的波浪傘狀設計充滿甜美女人味，GANNI 豹紋傘狀上衣，約NT$5570。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

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▲澳洲野玫瑰rose以絲質的豹紋襯衫及西裝褲，穿搭出俐落的女強人感。（圖 / 翻攝 IG@roses_are_rosie)

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▲YSL 豹紋絲質上衣，約NT$396,000。（圖 / 翻攝 品牌官網)

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▲Jisoo蓬袖豹紋短版上衣展現甜美，兩截式的套裝小露性感。（圖 / 翻攝 IG@sooyaaa__)

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▲孫芸芸一身豹紋高開衩長洋裝，美腿一覽無遺。（圖 / 翻攝 IG@aimeeyunyunsun）

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▲孫芸芸戴上豹紋印花頭巾以及豹紋皮草大衣，氣勢滿滿。（圖 / 翻攝 IG@aimeeyunyunsun）

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▲DOLCE&GABBANA 豹紋印花頭巾，約NT$ 12,000。（圖 / 翻攝 品牌官網)

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▲坎達兒珍娜穿火辣的豹紋泳裝，搭上同色系的印花漁夫帽。（圖 / 翻攝 IG@kendalljenner）

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▲MANGO豹紋印花漁夫帽，約NT$ 454。（圖 / 翻攝品牌官網)

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▲孫芸芸手拿Alexanderwang豹紋Logo水鑽包，約NT$ 53,989。（圖 / 翻攝 IG@aimeeyunyunsun）

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▲泫雅穿黑白豹紋裝反而增加少女的稚氣感。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

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▲Joy穿豹紋紗質短裙小露蠻腰，優雅的薄紗垂墜在裙襬前。（圖 / 翻攝 IG_imyour_joy)

乳牛紋
同樣是黑白色系，卻比斑馬紋再增添了一份童趣感，時而野性、時而可愛的乳牛紋，超好駕馭，展現女人味之虞，也不失俏皮。

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▲宣美穿上化作愛心圖案的乳牛紋襯衫，甜美又少女。圖 / 翻攝 IG@miyayeah）

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▲小賈嫂海莉鮑德溫愛穿的Off-White 乳牛紋長褲，約NT$17,126。（圖 / 翻攝 品牌官網)

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▲坎達兒珍娜頭戴乳牛紋牛仔帽，穿搭同樣是動物紋的套裝大露火辣好身材。（圖 / 翻攝 IG@kendalljenner）

▲前皇室成員梅根穿著簡單的駝色外套，搭配愛牌Gianvito Rossi乳牛紋拼PVC高跟鞋，在簡約穿搭中不失吸睛亮點，約NT$18,900。

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▲泫雅穿乳牛紋長靴搭網襪熱褲耍辣。（圖 / 翻攝 IG@hyunah_aa)

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▲Gucci 乳牛紋板鞋，約NT$ 23,404。（圖 / 翻攝 品牌官網)

蛇紋
優雅又冷豔是我們對蛇紋的印象，皮革材質更能凸顯蛇紋的質感，不論是直接穿搭連身套裝，還是作爲單品點綴，都能創造出霸氣迷人的時尚氣息。

▲動物紋強檔回歸！別再只會穿豹紋 看大勢女星們如何將斑馬、乳牛融入日常 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲孫芸芸穿大膽的黃色蛇紋套裝，展現她優雅迷人的名媛氣息。（圖 / 翻攝 IG@aimeeyunyunsun）

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▲BURBERRY 蟒蛇皮革TB包，NT$85,000。（圖 / 翻攝 品牌官網)

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▲韓裔超模soo joo park以簡單的丹寧穿搭蛇紋皮外套，展現時髦的個性女孩穿搭。(圖 / 翻攝 IG@soojmooj）

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關鍵字：

豹紋, 動物紋, 蛇紋, 乳牛, 孫芸芸, 泫雅, 李函
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